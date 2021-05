Entonces lo que decidió el Teesin es un arma de doble filo tanto para los candidatos, el Tribunal Electoral y los Magistrados que o hacen valer la ley o renuncian para irse a la campaña de Rocha Moya. Los pretensos deben evitar arrebatos que contravienen la normatividad, el Teesin le sirve a Sinaloa solamente si es factor de certidumbre jurídica, y los Inzunza Cázarez no nada más deben parecer imparciales sino primordialmente serlo.

Otro aspecto que no deja lugar a dudas es que la campaña de Mario Zamora incurrió en descuidos que a su vez constituyeron delito electoral. Estaba visto que la presencia de los secretarios Manuel Tarriba y Evelio Plata en tareas de proselitismo a favor de la coalición PRI-PAN-PRD sería detectado y denunciado por la alianza Morena-PAS, no se diga el deplorable error de publicar en la página oficial del Gobierno del Estado los boletines de la campaña de Zamora. ¿Qué tan necesario era para los estrategas del priista clonar la táctica morenista de “al diablo con las instituciones”?

Reverso

No tiene por qué la codicia,

La era Macedonio

Con el exceso de confianza puesto en el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le apuesta que con sólo una señal elevará las olas de votos y creará un tsunami electoral similar al del 1 de julio de 2018, el Movimiento Regeneración Nacional se atreve a perpetrar todos los absurdos posibles como si la proclama presidencial de “no mentir, no traicionar y no robar” fuese mejor en la antítesis de traicionarla. La jugarreta de la hija de Félix Salgado Macedonio como candidata al Gobierno de Guerrero es el colmo de la arenga iracunda que sostiene que la democracia y las instituciones no existen, pero por fortuna sí tenemos a López Obrador. ¿Esta es la transformación que buscamos los mexicanos al llevar a la izquierda al poder?