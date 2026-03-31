El arquitecto de los sueños

El viernes 27 de marzo se inauguró la exposición pictórica del artista plástico culiacanense Miguel Ángel Ojeda Machado, titulada ‘Cuando las tardes eran de papel’, en la galería 3 del Museo de Arte de Sinaloa, y permanecerá dos meses.

El título de la columna puede conducir a equívocos, porque un presentador venezolano de televisión condujo un programa llamado: “Alfonso León: El arquitecto de sueños”, que se transmitía a través de Venevisión y, posteriormente, en Estados Unidos.

En esta narración queremos referirnos al artista plástico culiacanense Miguel Ángel Ojeda Machado, quien se graduó de arquitecto por la UNAM y cursó, también, sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas de la UAS.

El viernes 27 de marzo se inauguró su exposición pictórica: “Cuando las tardes eran de papel”, en la galería 3 del Museo de Arte de Sinaloa, la cual permanecerá dos meses y, posteriormente, se trasladará a Sonora. Los lunes cierra el MASIN, pero se pueden checar los horarios de los demás días en redes sociales del ISIC.

El nombre de la exposición es el título de una de sus obras, que es un óleo sobre lona de 1.20 x 80 mts., la cual aparece en la página 65 de su libro: “La realidad del sueño”, editado por Difocur en octubre de 2007 (recordemos que la institución cambió oficialmente su nombre a ISIC, el 24 de julio de 2008).

La inauguración estuvo a cargo del director del ISIC, Juan Salvador Avilés Ochoa, y también participaron Inna Teresa Álvarez, jefa del Masin, así como Carlos Ruiz Acosta, Lázaro Fernando Rodríguez y Aldo Rodríguez. Una participación emotiva, muy especial, tuvo su hija Mar y Sol, además de Lázaro, quien leyó un poema de Rosy Paláu, esposa y fiel compañera de Miguel Ángel (pues ambos conjugan el realismo mágico, que en marejadas oníricas emana de su pluma y su pincel), titulado “Estamos solos desde ayer”, que dice: “Cada quien se interna en su sueño... cada quien remueve los escombros”.

¿Planeo, construyo y doy vida a mis sueños?