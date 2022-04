Ahora que está de moda en los medios la incursión rusa en Ucrania, acaso conviene reflexionar en estos puntos.

https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-sun-tzu

Compilación de César Juárez.

14. Los generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo manejar las fuerzas armadas. Si los generales no saben cómo adaptarse de manera ventajosa, aunque conozcan la condición del terreno, no pueden aprovecharse de él.

Las cualidades de un General son las que le llevarán o no a alcanzar la victoria, en un rango tan importante se ha de ser muy habilidoso.

15. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza.

Debemos permitir a nuestros enemigos un camino de huida, pues de esta forma se rendirán mucho antes.

16. Para que perciban las ventajas de derrotar al enemigo, deben también obtener sus recompensas.

Recompensar a nuestros soldados es algo vital para el buen funcionamiento de un ejército.

17. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo.

Cuando conocemos nuestras carencias sabemos cómo corregirlas y aprovecharlas a nuestro favor.

18. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca.

Tener a nuestros amigos cerca nos permitirá conocerlos a fondo y poder detectar sus flaquezas.

19. La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque.

Si sabemos defendernos jamás seremos derrotados, pues un ataque prematuro nos debilita en gran medida.

20. Incluso la mejor espada si se deja sumergida en agua salada finalmente se oxidará.

Con el pasar de los años todos perdemos nuestras cualidades en lo que a la guerra se refiere.

21. Cuando el enemigo esté relajado hazlo esforzarse. Cuando esté saciado, hazlo sentir hambre. Cuando esté asentado hazlo moverse.

Saber sembrar el desconcierto en nuestro adversario le llevará inequívocamente hacia la derrota.

22. Lo que los antiguos llamaban un luchador astuto es aquel que no solo gana, sino que resalta por ganar con sencillez.

Cuando ganamos de una forma rápida y sencilla, esa victoria adquiere mucho más valor pues es vista por nuestro adversarios como mucho más fulminante.

23. Rápido como el viento, silencioso como el bosque, raudo y devastador como el fuego, inmóvil como una montaña.

Sun Tzu nos habla en esta cita sobre las cualidades de cualquier buen ejército.

24. La oportunidad de asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo la provee él mismo.

Todos podemos cerrarnos en banda durante una batalla, pero de esta forma nunca conseguiremos la victoria.

25. Mira por tus soldados como miras por un recién nacido; así estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos; cuida de tus soldados como cuidas de tus queridos hijos y morirán gustosamente contigo.

El trato que le des a tus soldados será el que tú recibirás por su parte. Una de las frases de Sun Tzu más conocidas.

26. Si tu enemigo se toma las cosas con tranquilidad, no le des tregua. Si sus fuerzas están unidas, sepáralas. Atácalo allí donde no esté preparado, aparece allí donde no te espere.

Debemos anticiparnos a nuestro enemigo para que este no pueda prever nuestros ataques.