En el texto del escritor Alberto Manguel abundan las referencias al placer de leer, así como a la gran hazaña que se realiza para combatir la fragilidad de la memoria a través del archivo de la lectura

Continuando con la temática de los libros y las bibliotecas, el escritor canadiense, aunque nacido en Argentina hace 78 años, Alberto Manguel, disertó el 30 de marzo de 2077 en la Universidad de Guadalajara, un ensayo sobre la lectura y la imaginación, titulado: “Elogio de lo imposible. El lector y su doble”, donde afirmó que como lectores vivimos muchas vidas, en distintas épocas, y hasta escuchamos las voces de los muertos.

En el texto abundan las referencias al placer de leer, así como a la gran hazaña que se realiza para combatir la fragilidad de la memoria a través del archivo de la lectura. Pero, Manguel no solamente habla del placer de leer, sino también del inmenso gozo de releer: “La relectura es privilegio de la infancia y también de la edad madura”.

Abundó que cuando somos niños nos gusta volver a repasar los momentos y pasajes que nos parecieron más atractivos y relevantes. En cambio, de viejos, cuando ya no existe novedad, nos volvemos nostálgicos.

Convencido, expresó: “Lo cierto es que los libros que leímos de niños cambian con nosotros. No sólo las sobrecubiertas se desgarran, las cubiertas se ajan, el papel se vuelve amarillo, la tinta empalidece: las palabras mudan de sentido, los detalles se multiplican, los personajes se hacen más complejos, la acción cambia de rumbo. Los libros de nuestra infancia son más fieles a nosotros, sus lectores, que a aquellos que los han creado”.

Leer, escribió Manguel, “es el arte de dar vida a la página, de establecer con un texto una relación amorosa en la cual experiencia íntima y palabra ajena, el vocabulario propio y la literatura de otro, convergen y se entremezclan como las aguas de dos ríos, y se funden en un solo caudal”.

¿Disfruto este arte?