Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica / @article19mex / SinEmbargo.MX

Hay algo más profundo en esa articulación de los ejes negación-desinformación-ataque. La incapacidad de asumirse responsable como cabeza de un país y, por lo tanto, la intención de ocultarlo a como dé lugar. Lo que hemos escuchado en este y muchos casos de violencia contra la prensa son atajos narrativos que abre para sí y sus seguidores. Porque hacerse responsable duele. Implica admitir la incapacidad institucional que hoy impera y no tiene visos de revertirse. Conlleva admitir que ha fracasado la estrategia de prevención, protección, justicia, verdad y reparación para periodistas. En efecto, aun cuando no haya ordenado el ataque, el Estado que él encabeza es responsable por acción y por omisión de lo que sucede hoy a la prensa mexicana. Eso no lo decimos nosotros, lo establece la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Aunque duela y se quiera soltar humo, los gobiernos son responsables del clima de violencia.