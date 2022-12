El atentado

El ambiente de odio, de abuso verbal, de calumnias y de enfrentamiento se presta a casos como el de Ciro. Es intolerable, y debe acabar. Por el bien de todos... No es un problema de derecho de réplica. López Obrador puede perfectamente permanecer en silencio ante la cantidad de críticas que efectivamente le dirigen todos los días la inmensa mayoría de los integrantes de la comentocracia nacional en los medios impresos y en la radio. Ningún Presidente de México, ni los más locuaces, respondían todos los días a todos los cuestionamientos; no lo hace tampoco ningún Presidente de otro país. Y menos aún contestan a sus críticas con ataques personales, o sobre sus finanzas, propiedades, afinidades, etc.

