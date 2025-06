El beso a la madre

Un estimado y asiduo lector me escribió un correo para decirme que, en la columna anterior, titulada “El último beso”, no citamos un aria dramática de la ópera “Cavalleria rusticana” (Caballerosidad rústica), de Pietro Mascagni, conocida como “Adiós a la madre”.

Tiene razón el asiduo lector, empero, el espacio que utilizamos es breve y no podemos recurrir a todas las arias o canciones sobre el tema. El aria en cuestión es conocida y ha sido interpretada por infinidad de tenores.

La temática que aborda es trágica. La escena tiene lugar en un pueblo de Sicilia en el Siglo 19, y, para ser precisos, cuando se va a celebrar la fiesta de Pascua. Un personaje llamado Turiddu está de novio con una muchacha Santuzza, pero tiene relaciones con la mujer de Alfio, llamada Lola.

La música más conmovedora es el Intermezzo, que se intrepreta muchas veces como pieza sola, además del himno de Pascua de Resurrección, que es el “Regina Coeli Letare”, con espléndido coro y solos de Santuzza. Estas dos piezas musicales valen por sí solas para ver esta breve ópera de un acto.

Sin embargo, la trama es la que más nos interesa, porque la celosa Santuzza le dice a Alfio que Turiddu se metió con Lola, su mujer, lo que desencadena la tragedia. Se retan a duelo y Turiddu se despide de su madre cantando el aria a la que hicimos referencia, donde le dice:

“Mamá, voy al campo, pero primero quiero que me bendigas, como en aquel día que me fui de soldado. Y, por favor, escucha, si no regreso quiero que te conviertas en mamá de Santuzza, porque había jurado llevarla al altar. Ruega por mí a Dios, un beso mamá, otro beso... Adiós”.

¿Prodigo besos a mi madre?