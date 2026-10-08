Este dulce y sonoro latir es el que escucharemos en la interpretación del Concierto No. 1 para guitarra y orquesta de Mario Castelnuovo-Tedesco, que será ejecutado por Jesús Serrano Huitrón, Ganador del Concurso Internacional de Guitarra Culiacán 2024.

El brillo de las cuerdas lleva por título el concierto de la OSSLA, que tendrá lugar este jueves 8, 18:30 horas, y el domingo 11, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, bajo la batuta del director huésped Vicente Martínez Alpuente, y la guitarra solista de Jesús Serrano Huitrón, ganador del Concurso Internacional de Guitarra Culiacán 2024.

El brillo de las cuerdas y su dulce y acompasado tañer ha sido siempre celebrado. Es común recordar el pasodoble compuesto por Agustín Lara: “Cuerdas de mi guitarra que en dulces ayes sonando van. Lloren, que cuando lloran, también mis ojos llorando están”.

En el terreno de la poesía, cómo no recordar el poema La guitarra, de Federico García Lorca: “Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada... ¡Oh guitarra! Corazón malherido por cinco espadas”.

Asimismo, en su poema Las seis cuerdas, escribió: “La guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda. Y como la tarántula, teje una gran estrella para cazar suspiros, que flotan en su negro aljibe de madera”.

El poeta Gerardo Diego fue más breve y conciso: “La guitarra es un pozo con viento en vez de agua”.

Este dulce y sonoro latir es el que escucharemos en la interpretación del Concierto No. 1 para guitarra y orquesta de Mario Castelnuovo-Tedesco, que será ejecutado por Jesús Serrano Huitrón, Ganador del Concurso Internacional de Guitarra Culiacán 2024.

Asimismo, la orquesta deleitará con sendas obras de Tchaikovsky: La brillante Polonaise de Eugene Onegin y la Sinfonía No. 3, conocida como Polaca, por su quinto movimiento final en ese género.

¿Disfruto el brillo de las cuerdas?