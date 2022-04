El Cacafuego

Wikipedia:

“Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción fue un galeón español de 120 toneladas que navegó por la ruta comercial Perú-Panamá durante el Siglo 16. Este barco se ha ganado un lugar en la historia marítima no sólo por ser el premio más famoso de Sir Francis Drake, sino también por su colorido apodo, Cagafuego (‘fireshitter’).

Al timón de su barco Golden Hind, Sir Francis Drake se había deslizado hacia el Océano Pacífico a través del estrecho de Magallanes en 1578 sin el conocimiento de las autoridades españolas en América del Sur. Los corsarios y piratas eran comunes durante el Siglo 16 en todo el territorio español, pero nunca se supo de ellos en el Pacífico. En consecuencia, los asentamientos sudamericanos no estaban preparados para el ataque de ‘el Draque’ (pronunciación en español del apellido de Sir Francis), como se conocería a Drake entre sus víctimas españolas. Durante este viaje, Drake saqueó El Callao (puerto principal de Perú) y pudo recopilar información sobre el barco del tesoro Cagafuego, que navegaba hacia Panamá cargado de plata y joyas. Golden Hind alcanzó al Cagafuego el 1 de marzo de 1579, en las cercanías de Esmeraldas, Ecuador. Como era mediodía y Drake no quería levantar sospechas reduciendo velas, arrastró algunos toneles de vino detrás de Golden Hind para frenar su avance y dejar tiempo suficiente para que cayera la noche. A primera hora de la tarde, después de disfrazar a Golden Hind como mercante, Drake finalmente se acercó a su objetivo y, cuando el capitán español San Juan de Antón se negó a rendirse, abrió fuego. La primera andanada de Golden Hind despegó el mástil de mesana de Cagafuego. Cuando los marineros ingleses abrieron fuego con mosquetes y ballestas, Golden Hind se acercó con un grupo de abordaje. Como no esperaban que los barcos ingleses estuvieran en el Pacífico, la tripulación del Cagafuego fue tomada completamente por sorpresa y se rindió rápidamente y sin mucha resistencia. Una vez que tuvo el control del galeón, Drake llevó ambos barcos a un tramo apartado de la costa y en el transcurso de los siguientes seis días descargó el tesoro. Drake se alegró de su buena suerte al capturar el galeón, y la demostró cenando con los oficiales y los caballeros pasajeros del Cagafuego. Desembarcó a sus cautivos poco tiempo después, y entregó a cada uno regalos adecuados a su rango, así como una carta de salvoconducto. Cargado con el tesoro de Cagafuego, Golden Hind continuó su viaje primero a New Albion, luego hacia el oeste, completando la segunda circunnavegación de la tierra al regresar a Plymouth, Inglaterra, el 26 de septiembre de 1580.

El barco naufragó en 1638 en un clima severo frente a la isla de Saipan mientras viajaba de Manila a Acapulco cargado de marfil de Camboya, sedas y alfombras chinas, algodón de la India, alcanfor de Borneo, especias de las Islas de las Especias y joyas preciosas de Siam, Birmania y Ceilán. Según algunas, pero no todas las fuentes, todas las 400 almas a bordo perecieron, y su lastre y tesoros se perdieron en el mar. Otra fuente afirma que el 10 de agosto de 1638 el Galeón de Manila, Nuestra Señora de la Concepción partió de la bahía de Manila durante la temporada de tifones. Conception transportaba uno de los cargamentos más grandes jamás cargados. Juan Francisco de Corcuera, el joven sobrino del Gobernador de Filipinas, era el capitán. Un tifón desvió a Concepción de su curso. Con sus mástiles destruidos, fue conducido contra las rocas en Agingan Point, Saipan. Gran parte de la tripulación, compuesta por españoles, mexicanos y filipinos, se salvó. Algunos fueron recogidos por galeones que pasaban en años posteriores. Otros sobrevivientes vivieron en la isla por el resto de sus vidas. Seis hombres del Concepción fueron salvados por un Maga ‘lahi de Tinian llamado Taga. Después del rescate, Taga tuvo una visión de una mujer sosteniendo a un bebé.