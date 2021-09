El candidato manchú

Thriller político

Reparto

El autor

Richard Thomas Condon fue un novelista satírico y de suspenso, mejor conocido por libros de conspiración como The Manchurian Candidate.

Después de servir en la Marina Mercante de los Estados Unidos, Condon logró un éxito moderado como publicista de Hollywood, redactor de anuncios y agente de Hollywood. Condon comenzó a escribir en 1957. Empleado por United Artists como escritor de anuncios, se quejaba de que estaba perdiendo el tiempo en Hollywood y deseaba escribir una novela. Sin el conocimiento de Condon, su jefe, Max E. Youngstein dedujo cantidades de su salario y luego lo despidió después de un año dándole la cantidad de dinero que había deducido en forma de una cuenta bancaria mexicana y la llave de una casa con vista al mar en México. Youngstein le dijo que escribiera su libro. Su segunda novela, The Manchurian Candidate (1959), contó con una dedicatoria a Youngstein. La película que hizo a partir de él en 1962 lo hizo famoso. Prizzi’s Honor (1982) también se convirtió en una película de éxito.

Los escritos de Condon eran conocidos por su compleja trama, su fascinación por las trivialidades y su odio por los que estaban en el poder; al menos dos de sus libros presentaban versiones apenas disfrazadas de Richard Nixon. Sus personajes tienden a estar impulsados por la obsesión, generalmente sexual o política, y por la lealtad familiar. Sus tramas a menudo tienen elementos de la tragedia clásica, con protagonistas cuyo orgullo los lleva a un lugar para destruir lo que aman. Algunos de sus libros, sobre todo Mile High (1969), quizás se describan mejor como historia secreta. And Then We Moved to Rossenara es un relato autobiográfico humorístico de varios lugares del mundo donde había vivido y la mudanza de su familia en la década de 1970 a Rossenara, Co. Kilkenny, Irlanda.