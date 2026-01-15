El Cardenal Robles exige que las autoridades sometan a los criminales

El Arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles, exigió a las autoridades que cumplan el mandato de proteger a la población ante la violencia, las extorsiones y el reclutamiento forzado.

El pasado 1 de enero, el Cardenal José Francisco Robles Ortega (Mascota, Jalisco, 1949), Arzobispo de Guadalajara, México, dio una conferencia de prensa donde trató el tema de la violencia y la conmemoración de los 100 años del inicio de la Cristiada.

Sostuvo, con énfasis, que “el someter a los que hacen violencia, a los que cometen homicidios o hacen injusticias, eso corresponde a la autoridad”.

Esta tiene el “mandato de protegernos” ante la violencia, por lo que alentó a la población a “exigirles” que cumplan con su deber.

Robles, que fue nombrado Cardenal en 2007, también denunció las extorsiones que sufren los pequeños comerciantes, que “ahora no ganan” lo necesario “ni para pagar la cuota” que exigen los criminales, por lo que “muchos cierran sus pequeños negocios”.

Y al hacer referencia al reclutamiento de jóvenes por parte de grupos del crimen organizado afirmó que es “penoso que el crimen organizado esté captando adolescentes que muchas veces en la familia no encuentran la acogida, el amparo, la protección”.

El Arzobispo asegura que todas las violencias tienen el mismo punto de origen, “desde los que hacen violencia con una palabra ofensiva hasta los que hacen violencia descargando un arma sobre un hermano”.

Y que el aporte de cada ciudadano para poner fin a la violencia comienza con “poner en paz nuestro corazón, en armonía con Dios, y su plan amoroso y misericordioso”, y añadió que “la paz nace y se gesta en el corazón de todos y cada uno”.

El Cardenal Robles -que en 2011 fue nombrado Arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara, antes lo había sido de la de Monterrey- habló también de la conmemoración de los 100 años del inicio de la Cristiada.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer el pasado noviembre el documento Memoria y Profecía-Peregrinos de Esperanza hacia el Centenario de nuestros mártires.

En ese texto, la CEM expresa, entre otras cosas, su deseo de honrar la memoria de los “mil de mártires que entregaron sus vidas defendiendo su fe: niños, jóvenes, ancianos; campesinos, obreros, profesionistas; sacerdotes, religiosos laicos”.

Sobre ese hecho histórico, en los próximos meses habrá una serie de actividades organizadas por la Iglesia católica en el País y en las distintas diócesis. Es un hecho trágico de nuestra historia que todavía provoca intensas discusiones.

Desde el campo de los estudios históricos, los especialistas en el tema seguramente darán a conocer nuevos trabajos sobre la Cristiada y la guerra que se vivió de 1926 a 1929 entre los cristeros y el Gobierno.

Jalisco fue una de las regiones del País donde más resistencia ofrecieron los cristeros a las fuerzas del Gobierno, y donde también hubo más mártires.

En ese contexto, el Cardenal dijo que no respetar el “derecho fundamental” a la libertad religiosa “fue la causa del levantamiento de la Cristiada”. En estas páginas daremos seguimiento a esta conmemoración y a los trabajos que se publiquen.