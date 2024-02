@RubenAguilar / Animal Político / @Pajaropolitico

Esta semana tres medios internacionales publicaron dos reportajes y una columna, respectivamente, sobre un posible financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña del Presidente López Obrador en la elección de 2006. ¿Por qué no se sabía hasta ahora de esa investigación? ¿Qué pasó después? ¿Hubo detenidos?

El martes pasado, tres medios internacionales -Propublica, Insight Crime y DW- publicaron dos reportajes y un columna, respectivamente, sobre una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la presunta aportación de entre 2 y 4 millones de dólares del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

En la investigación, basada en declaraciones de testigos protegidos, el gobierno de Estados Unidos tuvo indicios de que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de López Obrador. A cambio, el Cártel pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del Procurador General de la República si este ganaba la elección.

Durante los dos años de investigación, la Fiscalía y la DEA obtuvieron testimonios de quiénes participaron de esa trama, a través de audios del Cártel de Sinaloa y del círculo cercano de López Obrador, que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero.

Por parte del Cártel de Sinaloa el principal responsable de las negociaciones fue Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva, y Roberto López Nájera, responsable del pago de sobornos del cártel a las autoridades gubernamentales en México.

Del lado de la campaña de López Obrador para recibir el dinero fueron Nicolás Mollinedo, conocido como Nico, entonces su chofer y colaborador más cercano, y Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del Congreso Nacional de Morena. Ha sido su operador en las campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018.

El tercer involucrado es el empresario Francisco León García, en 2006 candidato a Senador por el PRD en Coahuila. En marzo de 2007 desapareció y hasta ahora se desconoce su paradero. El cuarto involucrado es el empresario Emilio Dipp Jones, quien tenía actividades económicas en Coahuila y en Acapulco, ciudad que estaba bajo el control de los Beltrán Leyva.

La investigación se recoge en el documento “Operación Polanco”, elaborado por la DEA. Se afirma que todo comenzó a fines de 2005 durante una reunión celebrada en un hotel en Nuevo Vallarta, Nayarit. Ese año López Obrador presentó su renuncia a jefe de Gobierno para irse a la campaña por la Presidencia de la República.

En el primer encuentro entre los representantes del Cártel de Sinaloa y de López Obrador se acordó entregar 2 millones de dólares a la campaña y que López Nájera sería el contacto para hacer llegar el dinero. El segundo encuentro fue en las oficinas de Mollinedo y Soto Caballero en la colonia Polanco. El gobierno de Estados Unidos supo que en esa oficina se hizo la mayoría de las entregas de dinero en efectivo a lo largo de la campaña presidencial del 2006.

Los reportajes de Propublica y de Insight Crime especifican que la investigación no prosperó porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que no había elementos contundentes para iniciar un proceso y para no intervenir en el proceso electoral de 2012. Las preguntas pendientes tras la revelación de los dos reportajes y la columna son: ¿por qué no se sabía hasta ahora de esa investigación? ¿Qué pasó después? ¿Hubo detenidos?