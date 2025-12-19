El Cascanueces, clásico navideño

Tchaikovsky compuso esta bella y nostálgica obra en 1891 por encargo del Teatro Marinsky. La coreografía original fue de Marius Petipa. Conviene destacar que Tchaikovsky pasaba por un momento de fuerte depresión cuando la compuso, debido a la muerte de su hermana Alexandra

Así como la Marcha Radetzki (considerada el himno no oficial de Austria), de Johan Strauss, es una obra musical que se interpreta al comenzar el año, así, también, el ballet de El Cascanueces, de Tchaikovsky, es una pieza que no puede faltar en la alegría de la fiesta de Navidad.

Ayer se interpretó El Cascanueces en el Teatro Pablo de Villavicencio con la participación de la OSSLA (habrá segunda y tercera función hoy y mañana), bajo la conducción del director titular, Alexandre Da Costa, con la coreografía de Karemia del Rey, los gráciles movimientos de las alumnas de la Escuela con su técnica cubana de ballet y alumnas del programa integral de ballet, del ISIC, además de egresados de la Escuela Superior de Danza del ISIC y primeros bailarines de la Compañía Nacional de Danza de México. Boletos en taquilla a módicos precios.

Tchaikovsky compuso esta bella y nostálgica obra en 1891 por encargo del Teatro Marinsky. La coreografía original fue de Marius Petipa. Conviene destacar que Tchaikovsky pasaba por un momento de fuerte depresión cuando la compuso, debido a la muerte de su hermana Alexandra. Sin embargo, la música alcanza momentos de excelsa sublimidad y belleza incomparable.

La obra consta de dos actos: La familia Stahlbaum celebra la Navidad y el padrino Drosselmeyer regala a Clara un cascanueces de madera. El árbol de Navidad crece mágicamente a medianoche y el cascanueces cobra vida, desarrollándose una batalla contra el Rey Ratón. Clara salva al cascanueces y éste se convierte en príncipe, viajando juntos al Reino de los Dulces, donde los recibe el Hada de Azúcar y se interpretan danza de varias regiones. El Hada de Azúcar baila con su Caballero, mientras Clara despierta de su sueño junto al cascanueces.

