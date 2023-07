domicilioconocido@icloud.com

Empecé a decirle Milán Kundalini porque se me hacía un autor de autoayuda y dramas de parejas que no saben lo que están viviendo... cosas que no pasaban en la obra de Jorge Amado, Jorge Ibargüengoitia o incluso Jorge Luis Borges. Tres narradores muy opuestos que leía entonces, pero que iban directos a la idea y la acción.