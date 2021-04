Empieza a sonar el acostumbrado “te lo dije” en los círculos de decisión del Movimiento Regeneración Nacional y de Palacio Nacional en torno al desempeño de la candidatura de Rubén Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa, al crujir la rama por el peso de los compromisos adquiridos con el Partido Sinaloense y que golpearon al representante de la Cuarta Transformación en el debate político realizado el jueves. El reparto de culpas entre los grupos de poder que encabezan Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Mario Delgado da cuenta de daños colaterales derivados de enredos que dieron pauta a la postulación también complicada.

Realmente Monreal, el único que defiende a capa y espada la campaña de Rocha, Ebrard que en un momento dado logró que Gerardo Vargas Landeros tuviera la candidatura en la bolsa, y Delgado que supo que quien estaba arriba en las encuestas y en el ánimo de Andrés Manuel López Obrador era Luis Guillermo “El Químico” Benítez, operaron algunas “travesuras” para fortalecer cada uno el propósito personalísimo de proyectarse dentro de Morena hacia la elección presidencial de 2024.

Sin embargo, el candidato ya es Rocha y fue éste (no la imposición Mario Delgado) el que puso como condición la alianza con el Partido Sinaloense, una vez que se le informó que sería abanderado con la aspiración de gobernar en Sinaloa, después de que horas antes, el 28 de diciembre de 2020, “El Químico” había sido palomeado en el despacho de López Obrador.

Rocha operó con el padrinazgo político de Ricardo Monreal para primero desplazar a Gerardo Vargas Landeros quien había recibido a mediados de noviembre la indicación de trabajar en Sinaloa para crearle condiciones a su postulación por Morena, con el respaldo de Marcelo Ebrard, Casaubón, el hombre más poderoso en el Gabinete federal después del Presidente, y el influyente Julio Scherer Ibarra que es el que le traza la agenda diaria a López Obrador. El argumento del entonces Senador, que incluso lo expuso ante AMLO, es que sería una vergüenza para Sinaloa que el malovismo regresara a la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal.

En el caso de “El Químico”, Rocha ya le tenía listo el impedimento legal para ser candidato con aquel fallo demoledor que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa el 3 de diciembre que acusó al entonces Alcalde de Mazatlán, hoy candidato a reelegirse, de ejercer violencia política en razón de género. Utilizó la fuerte influencia que ejerce sobre el Poder Judicial Estatal para mantener a raya a Benítez Torres con dicho “estatequieto”.

El resto de la historia es del dominio público. Las tribulaciones por las que pasó la candidatura de Rocha, las cuales llevaron al largo aplazamiento y conflicto del “destape”, le abollaron la unidad y la legitimidad que le eran indispensables al venir a Sinaloa para promover primero su aspiración y ya después, cuando las aguas internas comenzaron a apaciguarse, el acompañamiento del PAS que igual le significa críticas y desconfianzas.

El caso es que en los círculos rojos morenista y presidencial causa preocupación el trayecto complicado que ha recorrido la campaña de Rocha a la fecha, mismo que sí ha perdido viabilidad y ello lo saben Mario Delgado y López Obrador, con el avance de Mario Zamora en la intención del voto (que todas las encuestas muestran) hacia el eventual empate técnico. Lo que les llama la atención es que se apartó de tres líneas de comportamiento que el Presidente de la República ha dejado muy claras en su relación con Sinaloa.

Una, cuando en la entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, considerado el enemigo público número uno del amloísmo, Rocha Moya abrió una rendija de negociación con el narcotráfico, obviamente con el cártel de Sinaloa, a lo cual se ha resistido la Federación con todo y la estrategia nacional del “abrazos, no balazos”. Rocha Consideró que se deben explorar nuevas formas de llegar a acuerdos con el narco, “yo no tengo recato para hacer eso, yo creo que vale la pena intentarlo porque es la forma que nosotros no hemos puesto en práctica”.

Dos, el momento en que Rocha decide lanzarse contra el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, acusándolo de orquestar una campaña negra en su contra. En Palacio Nacional se recordó la buena relación que existe entre el Presidente López Obrador y el Mandatario de Sinaloa y que ambos firmaron el 24 de marzo el Acuerdo Nacional por la Democracia.

Tres, el hecho de que se esté involucrando a Rocha Moya con la operación de la guerra sucia que se lanza contra todos aquellos que de una u otra forma cuestionan la alianza con el partido que dirige Héctor Melesio Cuén Ojeda. Después del debate del 22 de abril donde ese error le fue remarcado a su candidato, Morena está registrando el impacto en la percepción pública que tal vínculo significa, así como las denuncias que se acumulan y tendría una consecuencia negativa en la población votante.

Y así es como comienza a escucharse en la nube morenista del poder el clásico “¡Ya ves! Te lo dije” como un anticipado lavatorio de manos. Mientras tanto, adquiere fuerza la hipótesis de que Rocha Moya no es el candidato del Presidente López Obrador y tampoco de Marcelo Ebrard sino el de Ricardo Monreal que hace labor de zapa para disputarle a AMLO dentro de cuatro años la continuidad de la 4T en México.