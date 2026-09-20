El cerebro femenino no cambia una sola vez

El cerebro está cambiando constantemente a lo largo de la vida. Aprende, se adapta, reorganiza sus conexiones y responde a las demandas del organismo. El problema aparece cuando confundimos una modificación estructural con una pérdida de función.

Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de los cambios que ocurren en la pubertad, el embarazo y la menopausia, casi toda la atención se concentraba en el cuerpo y en las hormonas. El cerebro parecía quedar en segundo plano. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que estas etapas representan también importantes periodos de transformación cerebral. Un estudio recientemente publicado en Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-026-76755-2), que siguió a más de mil mujeres, aporta una pieza interesante a este rompecabezas. La pubertad, el embarazo y la menopausia están acompañados por cambios en la estructura cerebral, pero cada transición parece tener su propia “firma” neurobiológica.

Los investigadores analizaron imágenes de resonancia magnética obtenidas antes y después de estas transiciones. Durante la pubertad y el embarazo encontraron una reducción relativamente rápida de la materia gris, particularmente en diferentes regiones de la corteza cerebral. A primera vista, esto podría parecer una mala noticia.

Después de todo, si hablamos de cerebro, solemos asumir que menos materia gris significa menos neuronas y, por lo tanto, menor capacidad. Pero el cerebro es mucho más complejo que eso. Durante el desarrollo, una reducción de materia gris puede formar parte de un proceso normal de reorganización de las conexiones neuronales (de hecho, esto nos ocurre a todos durante la adolescencia). No necesariamente se trata de perder tejido, sino de hacer que las redes cerebrales sean más eficientes.

Algo parecido podría estar ocurriendo durante el embarazo. El cerebro de una mujer embarazada tiene que adaptarse a una situación fisiológica extraordinaria, cambian las concentraciones de hormonas sexuales, el metabolismo, el sistema inmunológico, el sueño, el comportamiento y, posteriormente, las demandas relacionadas con el cuidado del recién nacido. Que la estructura cerebral cambie durante este periodo no debería resultar sorprendente. Lo interesante es que el estudio encuentra que algunos de esos cambios se parecen a los observados durante la pubertad, aunque no son idénticos.

Esto resulta especialmente importante porque rompe con una idea demasiado sencilla, que las hormonas simplemente “afectan” al cerebro. En realidad, el cerebro parece responder activamente a las nuevas condiciones del organismo. La pubertad no es únicamente el momento en que aparecen las características sexuales secundarias; también es una etapa de reorganización cerebral. El embarazo tampoco es solamente el desarrollo de un nuevo organismo dentro del útero; implica una profunda adaptación de la madre, y esa adaptación también involucra al cerebro.

La menopausia, por otra parte, mostró un patrón diferente. Las investigadoras no encontraron una reducción acelerada de la materia gris durante la transición hacia la posmenopausia. Esto resulta interesante porque podría esperarse que una disminución importante de las hormonas ováricas produjera necesariamente una pérdida estructural acelerada. Al menos en este estudio, la realidad parece ser más compleja. El cerebro no responde de la misma manera a todas las transiciones hormonales.

Pero hay que tener cuidado con la interpretación. El estudio demuestra cambios en la estructura cerebral, no que esos cambios sean necesariamente buenos o malos. Una resonancia magnética puede decirnos que el volumen de determinada región cambia, pero no puede decirnos por sí sola si esto se debe a modificaciones en las conexiones entre neuronas, cambios en las células gliales, alteraciones metabólicas, modificaciones vasculares o una combinación de varios procesos. Tampoco significa que una reducción de materia gris sea equivalente a deterioro cognitivo.

De hecho, quizá uno de los mensajes más importantes del estudio sea que el cambio no significa necesariamente algo malo. El cerebro está cambiando constantemente a lo largo de la vida. Aprende, se adapta, reorganiza sus conexiones y responde a las demandas del organismo. El problema aparece cuando confundimos una modificación estructural con una pérdida de función.

La pubertad, el embarazo y la menopausia implican cambios simultáneos en múltiples sistemas del organismo. Por ello, probablemente sea insuficiente explicar las modificaciones cerebrales únicamente por el aumento o disminución de los estrógenos. El cerebro está recibiendo al mismo tiempo señales hormonales, metabólicas, inmunológicas, circadianas y ambientales.

El estudio cambia nuestra manera de mirar estas etapas de la vida. La pubertad, el embarazo y la menopausia no deberían considerarse únicamente acontecimientos reproductivos o endocrinos, son también transiciones neurobiológicas. El cerebro no permanece al margen mientras cambia el resto del organismo, se adapta, se reorganiza y, aparentemente, lo hace de manera diferente dependiendo del momento de la vida.

Asimismo, este estudio nos recuerda algo que a veces olvidamos, el cerebro no es una estructura terminada que permanece igual durante toda la vida. Es un órgano dinámico, sensible a lo que ocurre dentro y fuera del organismo.