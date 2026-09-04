El chiste de la Filosofía es, por tanto, llegar a la profundidad y la verdad del tema tratado o cuestionado

La palabra chiste proviene del verbo chistar, que significa hablar en voz baja, de ahí que el chiste nació como algo que se decía en voz baja y se susurraba al oído. Con el tiempo, ya no fue necesario tanto pudor y por eso se decían los chistes en voz alta para lograr el efecto jocoso deseado en la concurrencia.

Sin embargo, cuando queremos entender o saber el significado de algo, también utilizamos la palabra chiste para pedir que nos expliquen en dónde está el meollo del asunto: “¿Cuál es el chiste?, de esto”.

Al titular esta columna: “El chiste de la Filosofía”, queremos indicar que, en primer lugar, se trata de un humor que cuestiona e indaga de manera inteligente, de manera que penetra hasta lo más recóndito y profundo porque persigue la verdad de las cosas.

En sus Investigaciones Filosóficas, Ludwig Wittgenstein, señaló: “Los problemas que surgen de una malinterpretación de nuestras formas lingüísticas tienen el carácter de lo profundo. Son profundas inquietudes; se enraízan tan profundamente en nosotros como las formas de nuestro lenguaje y su significado es tan grande como la importancia de nuestro lenguaje. — Preguntémonos: ¿Por qué sentimos como profundo un chiste gramatical? (Y ésa es por cierto la profundidad filosófica)”.

El chiste de la Filosofía es, por tanto, llegar a la profundidad y la verdad del tema tratado o cuestionado. Un filósofo amigo de Wittgenstein, Norman Malcom, dijo: “Cabe señalar que Wittgenstein dijo una vez que se podría escribir una obra filosófica seria y buena que consistiera enteramente en chistes (siendo jocoso)”.

El chiste de la Filosofía es que la Filosofía no se queda en un chiste, puesto que siempre indaga la realidad a profundidad sirviéndose de los conceptos más adecuados, idóneos y precisos.

¿Encuentro su chiste?