El combustible de la impunidad: el huachicol que alimenta al crimen y debilita al Estado

“La corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos”._ Banco Mundial

El huachicol no sólo representa un daño patrimonial, también desnuda el fracaso institucional para aplicar justicia. Se decomisan ductos ilegales y se aseguran instalaciones clandestinas, pero no hay responsables tras las rejas. La impunidad sigue siendo la regla, no la excepción.