En su libro, Javier Cercas recuerda que el 8 de julio de 2013, el Papa Francisco celebró una Eucaristía en el estadio deportivo de la isla de Lampedusa, sobre un altar de madera construido con los restos de una balsa de náufragos. En su mensaje, preguntó: “¿Quién es el responsable de esta sangre?”, mientras denunció la cultura del bienestar (que nos lleva a pensar solamente en nosotros mismos) y la globalización de la indiferencia.

Además, solicitó “la gracia de llorar por la crueldad del mundo, por nuestra propia crueldad y también por la crueldad de quienes, de manera anónima, toman decisiones que provocan dramas como éste”.

A continuación, Cercas comparó los viajes apostólicos de los papas, partiendo de Pablo VI, quien fue el primer Pontífice que salió de Italia desde 1809. Jesús Pablo II fue el más trotamundos, contabilizando la visita a 129 países. Sin embargo, precisó que lo llamativo en el caso de Francisco no es el número, sino los países que visitó. Después de nombrarlos, subrayó: “Un hecho llama de inmediato la atención en este listado heteróclito: la escasez de países centrales en la cosmovisión occidental; la abundancia de países que, por razones diversas, solemos considerar periféricos”.

Javier Cercas, remarcó: “El hecho es elocuente: el concepto de «periferia» es capital en el pensamiento de Francisco. Durante un discurso pronunciado ante los cardenales reunidos en precónclave el 9 de marzo de 2013, cuatro días antes de que lo eligieran Papa, Francisco afirmó que «la Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas sino también las existenciales: las del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria».

¿Atiendo preferentemente las periferias?