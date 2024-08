Cabe la recomendación de no quitarle la atención ni por un segundo a lo que haga o deje de hacer la actual composición del Congreso de Sinaloa con Feliciano Castro a la cabeza, o en la siguiente integración, con María Teresa Guerra liderando al grupo de Morena y presidiendo la Gran Comisión.

Ante el ocaso de su período constitucional de tres años, la 64 Legislatura del Congreso del Estado se acerca cada día más a un cierre complicado por la agenda y los movimientos que desde ayer caminaron hacia la etapa más difícil con el nombramiento de Claudia Zulema Sánchez Kondo como nueva Fiscal General, la salida de Ricardo Madrid Pérez y la asunción de Gloria Himelda Félix Niebla en la Presidencia de la Mesa Directiva, así como la reincorporación del Diputado del Partido Sinaloense, Gene Bojórquez Ruiz, en el sprint parlamentario que intentará sacar adelante la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Nunca antes la Asamblea Popular había clausurado sus funciones bajo tanta presión del tiempo que se acaba y la enorme lista de asuntos de rápida resolución. Tómese como ejemplo de los apremios de septiembre la alta velocidad que se le metió a la definición de la sucesora de la ex Fiscal Sara Bruna Quiñónez, la que tuvo que irse nomás para ofrecerle un trofeo de caza a la Fiscalía General de la República que olímpicamente descalificó lo que ella hizo en la carpeta de investigación sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El corazón de la Cámara local palpitará igual que el de algún corredor del Gran Maratón de Mazatlán que se coloca como puntero a mil metros de llegar a la meta de los 42 kilómetros. Igual la adrenalina será secretada a litros por más que los asambleístas finjan guardar las formas, atender la línea y esconder la prisa por soltar la papa caliente puesta en sus manos. El Congreso está sobrecalentado y le urgirá el uso de la sensatez como apagafuegos.

No todo es tan predecible como el nombramiento, ayer, de Sánchez Kondo para ocupar la titularidad de la Fiscal General del Estado, a pesar de que alguna responsabilidad debe compartir al desempeñarse como Vicefiscal de la Zona Centro cuando se llevaron cabo los trabajos periciales respecto a la muerte de Cuén Ojeda, indagatoria que el Ministerio Público Federal consideró inconsistentes y las tumbó por completo. Eso no se borra ni con la unanimidad con que actuaron para designarla el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Poder Legislativo.

La otra coyuntura de riesgo tiene que ver con la articulación del Congreso de la Unión que desvencija a la sexagésima cuarta Legislatura en el momento en que la aplanadora guinda necesita de mayor capacidad de compactación. Aparte de que Ricardo Madrid deja la Mesa Directiva a cargo de Félix Niebla, una parlamentaria talentosa, tampoco están algunos de los más aguerridos de la bancada morenista que apoyen al Presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, en momentos cruciales que se avecinan.

Es decir, la dispersión de piezas claves en el juego final de ajedrez a jugar en septiembre reclama, aparte de la sagacidad de los participantes, el cuidado de la legitimidad en lo que se legisle. Allí retomó Gene Bojórquez la curul pasista así sea por poco más de un mes y se desconoce el propósito de su reinserción tras la ausencia de seis meses y con el antecedente de que el Partido Sinaloense lo dejó solo y en peligro después de que Arnoldo Valle Leyva, coordinador de Comunicación Social de la UAS, presuntamente lo amenazó con arma de fuego el 19 de mayo, hecho que lo llevó a extremar medidas de seguridad personal.

Seguramente el PAS habilitó a Gene Bojórquez para que dé la batalla en el Congreso en el contexto en que el Legislativo impulse la consulta en la cual la comunidad universitaria decida si respalda o no la reforma a la Ley Orgánica de la casa de estudios y con base a dicha toma de opinión se proceda en consecuencia. Además, a quien fue uno de los principales colaboradores del cuenismo le conviene tener los reflectores encima cuando viene la gran reestructuración del PAS, donde ya varios pelean por el liderazgo trágica y escandalosamente interrumpido.

Es decir, si así como está integrado hoy el Congreso, garantizándole al Gobernador Rocha la aprobación de sus iniciativas y políticas públicas, era de esperarse que Sánchez Kondo sea la que haga el relevo en la Fiscalía, y no se diga con la 65 Legislatura que será instalada el 1 de octubre donde Morena y aliados harán mayoría calificada para aprobar lo que se les antoje, muy posiblemente, si a la actual no le alcanzan los plazos, hasta sacando adelante la reforma a la Ley Orgánica de la UAS no obstante la negativa del cuenismo a participar en este proceso,

Y aquí es donde cabe la recomendación de no quitarle la atención ni por un segundo a lo que haga o deje de hacer la actual composición del Congreso de Sinaloa con Feliciano Castro a la cabeza, o en la siguiente integración, con María Teresa Guerra liderando al grupo de Morena y presidiendo la Gran Comisión. En las postrimerías de uno y los comienzos de otros ocurrirán más cosas de las que empezaron ayer con la designación de la nueva Fiscal.