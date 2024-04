https://hmn.wiki/es/Northeast_Megalopolis

La megalópolis del noreste (también Corredor del Noreste o Corredor Acela; Corredor Boston-Washington, Corredor Bos-Wash o Boswash) es la megalópolis más poblada ubicada íntegramente en los Estados Unidos, con más de 50 millones de residentes, así como la megalópolis más urbanizada de los Estados Unidos y la megalópolis con mayor producción económica del mundo. Ubicado principalmente en la costa atlántica en el noreste de los Estados Unidos. Corre principalmente de noreste a suroeste desde los suburbios del norte de Boston hasta los suburbios del norte de Virginia de Washington, D. C. Incluye las principales ciudades de Boston, Providence, Hartford, New Haven, New York City, Jersey City, Newark, Trenton, Filadelfia, Baltimore y Washington, D. C., junto con sus áreas metropolitanas y suburbios. A veces se define para incluir aglomeraciones urbanas más pequeñas más allá de esto, como Richmond y Norfolk, Virginia, al sur; Portland, Maine, al norte; y Harrisburg, Pensilvania, al oeste.

En 2010, la región albergaba a más de 50 millones de personas, alrededor del 17 por ciento de la población de EEUU en menos del 2 por ciento de la superficie terrestre del país, con una densidad de población de unas mil personas por milla cuadrada, en comparación con el promedio estadounidense de 80.5 por milla cuadrada. Las proyecciones de América para 2050 estiman que el área crecerá a 58.1 millones de personas para 2025.

El geógrafo francés Jean Gottmann popularizó el término en su histórico estudio de 1961 sobre la región, Megalópolis: la costa nororiental urbanizada de los Estados Unidos. Gottmann concluyó que las ciudades de la región, aunque discretas e independientes, están unidas entre sí de manera única a través de la interconexión de sus zonas suburbanas, adquiriendo algunas características de una sola ciudad masiva: una megalópolis .

Hay cientos de colegios y universidades en la región, incluidos Harvard, Yale, Princeton , Columbia, MIT, Penn, Brown, NYU y Johns Hopkins, todos los cuales están clasificados entre las mejores universidades del mundo.

La megalópolis abarca el Distrito de Columbia y la mayoría, la totalidad o parte de 11 estados de Virginia, Maryland, Delaware, Pennsylvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire y Maine. Está conectado por la Interestatal 95 y la Ruta 1 de EEUU., que comienzan en Miami y Key West, Florida, respectivamente, y terminan en Maine en la frontera con Canadá, así como la línea ferroviaria Northeast Corridor, la línea ferroviaria de pasajeros más transitada del país que sirve a Amtrak y varias agencias de trenes de cercanías. Es el hogar de las áreas estadísticas metropolitanas contiguas desde Washington hasta Boston. La región no está uniformemente poblada entre las ciudades terminales, y hay regiones nominalmente dentro del corredor pero ubicadas lejos de las principales líneas de tránsito que han sido evitadas por la urbanización, como Quiet Corner de Connecticut.

La región representa el 20 por ciento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es el hogar de la Bolsa de Valores de Nueva York y NASDAQ, la Casa Blanca, el Capitolio de los Estados Unidos y la Corte Suprema de los Estados Unidos, la sede de la ONU y la sede de ABC, NBC, CBS, NPR, Fox, Comcast, The New York Times Company, USA Today y The Washington Post. La sede de muchas de las principales empresas financieras, como JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Fannie Mae, Freddie Mac, Capital One y Fidelity, se encuentran dentro de la región, que también alberga 54 empresas Fortune Global 500. Las oficinas centrales de 162 de Fortune 500 se encuentran en la región. La región es también el centro de la industria mundial de fondos de cobertura, en particular la ciudad de Nueva York y las ciudades de Connecticut de Greenwich y Stamford.