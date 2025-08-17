El costo de la austeridad: recortes que afectan el bienestar

Un programa de educación que no gasta a tiempo sus recursos no puede construir escuelas ni equiparlas. Un programa de salud que no ejerce su presupuesto no puede brindar atención ni comprar medicinas o equipo médico. El retraso y recorte en el gasto es un obstáculo real que impide que los objetivos de desarrollo y bienestar se cumplan.

Cuando escuchamos hablar de los recortes y subejercicios del gasto público, a veces no dimensionamos el impacto que tienen en las personas. Sin embargo, detrás de cada peso que no se gasta, hay proyectos y necesidades que se quedan en el aire. En ese sentido, la información sobre el avance del ejercicio del gasto durante la primera mitad del año nos da una idea clara de lo que está sucediendo con nuestro dinero y en qué deberíamos prestar atención.

Menor gasto

en áreas clave

La meta del gobierno es reducir el déficit fiscal, y los recortes al gasto son una vía para alcanzarla. El presupuesto para 2025 es 3.1 por ciento menor que el gasto observado en 2024, y a pesar de que hay un recorte en los recursos, estos no se están ejerciendo conforme fueron programados. De enero a junio de 2025, el gasto público total fue de 4.6 billones de pesos, lo que representa un subejercicio de 5.9 por ciento respecto a lo aprobado y es un 3.8 por ciento menor que lo gastado el año anterior. A pesar de que las cifras nos muestran un avance positivo, lo que realmente preocupa es que los recursos que no se están gastando siguen representando grandes afectaciones directas a los sectores clave para el desarrollo. Estamos hablando de menor gasto en inversión, salud, educación y seguridad. Estas son las bases sobre las que se construye un país próspero. Si se invierte menos en infraestructura, por ejemplo, el desarrollo económico se frena. Y ya hay alarmas, pues el gasto de capital fue 18.4 por ciento menor a lo programado. Asimismo, si se gasta menos en salud y educación, el futuro de esta y las próximas generaciones está en riesgo. ¿Qué está ocurriendo? Por un lado, los recursos destinados a salud tienen un subejercicio de 9.1 por ciento, debido a un menor gasto del programa Atención a la Salud y una nula ejecución de recursos para el Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud. Por otro lado, en educación, el subejercicio fue de 7.6 por ciento, ya que se han ejercido menos recursos para La Escuela es Nuestra, la Beca Rita Cetina y los Servicios de educación superior. Y si no se gasta en seguridad, la tranquilidad de todos se ve comprometida. Pese a ello, la función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior presenta un subejercicio significativo de 30.9 por ciento, explicado por menos recursos para la infraestructura de seguridad y para la operación de la Guardia Nacional.

Los más vulnerables,

los más afectados

Pero el problema no termina ahí, pues hay otros subejercicios que tienen un impacto directo en las poblaciones más vulnerables. En los primeros seis meses del año, se observó un subejercicio del gasto en programas de cuidado, que son esenciales para la infancia, las personas con discapacidad y las mujeres. Este gasto fue de 21 mil 669.9 millones de pesos, un 6.1 por ciento menos de lo programado para el periodo. Y hay más. Nos encontramos con situaciones alarmantes, como que el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres no gastó ni la mitad de sus recursos, mientras que el programa Atención a personas con discapacidad no registró ningún ejercicio de gasto. Esto, más allá de ser una cuestión de números, es una falla en la red de apoyo social que deja a miles de personas desprotegidas, sin los servicios ni la ayuda que necesitan.

Anticorrupción y medio ambiente, en pausa

El subejercicio de gasto en anticorrupción y mitigación del cambio climático revela una desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. En anticorrupción, el subejercicio de 11.3 por ciento limita la capacidad de las instituciones para prevenir, investigar y sancionar actos ilícitos, lo que debilita los sistemas de auditoría y fomenta la impunidad y la desconfianza en las instituciones. En cuanto al cambio climático, el subejercicio de casi 29.8 por ciento implica que proyectos clave de energía renovable y adaptación no se están realizando, lo cual en un futuro puede traer problemas no sólo para el medio ambiente sino también para la salud pública. En esencia, dejar de gastar en estas áreas no solo demuestra una falta de prioridad, sino que genera problemas que a largo plazo serán mucho más costosos para toda la sociedad.

La urgencia de gastar bien