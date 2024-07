El costo de contratar un mal abogado puede ser millonario o costarle su libertad. Asegúrese de no pagar un costo tan alto.

Con todo y pena para el gremio al que pertenezco y que acaba de festejar el Día del Abogado, pero es necesario dejar claro que, tener un mal abogado puede salir muy caro.

Estoy litigando desde 1983 y en todos esos años me ha tocado conocer en tribunales a abogados de todo tipo. He conocido excelentes abogados (muy pero muy pocos) pero también he conocido a muy malos abogados (la mayoría).

Me he dado cuenta del enorme costo que han pagado algunos clientes de los malos abogados por una mala asesoría legal.

Han pagado millones de pesos sin tener que pagarlos y han perdido su libertad o sus bienes.

Desafortunadamente, la gran mayoría de los clientes afectados por los malos abogados no ha buscado en tribunales que le reparen los daños causados.

Así, el mal y hasta criminal desempeño de los malos abogados queda sin castigo alguno, lo que obviamente genera impunidad y no ayuda para nada a que el gremio de los abogados se preocupe de prestar servicios legales de calidad.

Probar en un juicio que un abogado fue negligente y debe pagar los daños y perjuicios causados, no es una tarea realmente difícil.

El juez, que es un experto en derecho, sabe con echar un vistazo a la demanda si el abogado demandado fue negligente o no.

Y no crea que estoy exagerando, me ha tocado ver casos, alguno muy reciente, en donde un mal abogado tuvo la culpa de que una empresa tenga que pagar millones de pesos sin que tuviera la obligación legal de hacerlo.

En el colmo del cinismo esos malos abogados se anuncian como si prestaran servicios de excelencia cuando, si tuvieran un mínimo de decencia, le pagarían al cliente los daños y perjuicios causados, aunque eso signifique disponer de todo su patrimonio.

Vaya, al menos esos abogados maturrangas deberían pensar seriamente en cerrar su despacho en lugar de poner en peligro el patrimonio y libertad de los clientes que tengan la mala suerte de caer en sus manos.

El costo de contratar un mal abogado puede ser millonario o costarle su libertad. Asegúrese de no pagar un costo tan alto.