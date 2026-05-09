El dado de siete caras

La Presidenta Sheinbaum tiene un dado en sus manos, listo para arrojarlo, aunque cada cara que se obtenga contiene consecuencias muy graves para su gobierno, para México, para su partido, para sus colaboradores, para las relaciones internacionales, para la economía y hasta para el Mundial de Futbol.

Toda proporción guardada, la Presidenta Sheinbaum tiene un dado en sus manos, listo para arrojarlo, aunque cada cara que se obtenga contiene consecuencias muy graves para su gobierno, para México, para su partido, para sus colaboradores, para las relaciones internacionales, para la economía y hasta para el Mundial de Futbol.

Así titula el maestro Luigi Valdés uno de sus libros, explicando que si cada una de las caras de un dado es un camino a seguir por un negocio, una vez que el dado ha sido lanzado, la cara “de arriba” sería la decisión que se tomaría, excepto que “hubiese una séptima cara”.

¿Habrá una séptima cara?

Véanse algunas consecuencias de cada una de esas decisiones:

1. La defensa de la soberanía nacional, como idea que “vende” para sus seguidores, morenistas y beneficiados de los subsidios, becas y pensiones para adultos mayores, que por cierto, son millones de mexicanos, que le otorgan a la Presidenta un amplio respaldo. Defender la soberanía significa no sólo prohibir la entrada de agentes de seguridad y militares al País, sino también expulsar a los que ya están actuando dentro en el combate a los narcotraficantes, pero esto implicaría enfrentarse a Donald Trump, con el riesgo de que éste decida intervenir en México contra narcos y narco-políticos.

2. Si decide defender su gobierno y su ideología estatista y nacionalismo a ultranza, tendrá que enfrentarse igualmente contra Trump, pero también contra el empresariado mexicano y los inversionistas extranjeros que ya están en México gracias al TMEC, pero también con el riesgo de una intervención como la de Cuba y Venezuela, con el agravante de que, siendo México el eslabón más débil del Tratado, tendría que ceder ventajas comerciales de las que ahora goza. En cualquier caso, México saldría perdiendo.

3. Buena parte de los problemas de este gobierno frente al de E.U. lo ocasionó la política de “abrazos no balazos” del ex Presidente López Obrador, con quien está muy comprometida la Presidenta Sheinbaum, y aunque se desconoce que EU tenga pruebas suficientes para exigir se actúe contra él, la Presidenta lo defendería con toda la fuerza del Estado mexicano, por ser AMLO, por ser ex Presidente, por ser el fundador de Morena su partido y por ser el impulsor original de la ideología estatista y de retroceso histórico. El ex Presidente se antoja “intocable”, ¿y su familia?

4. La defensa del partido Morena, que es tanto como defender no sólo al gobierno de Sheinbaum, sino a su Gabinete, a la estructura directiva del partido y a todos aquellos que colaboraron directa y económicamente para llegar al poder, incluyendo a colaboradores del narcotráfico e infiltrados encargados del lavado de recursos, bienes y dinero, con el que apoyaron campañas y candidatos, en la única forma que ellos saben: amenazando, comprando, desapareciendo y hasta asesinando, aunque ahora, esos delincuentes que ayudaron se han convertido en enemigos en México y en EU.

5. El Gobierno mexicano podría ceder ante las amenazas del Gobierno americano, entregando no sólo a delincuentes notables del narcotráfico, sino también a los políticos que han colaborado o se han beneficiado del actuar de los delincuentes, ahora catalogados como terroristas por el Gobierno de EU. Esto significaría renunciar a la “soberanía”, a la defensa de partidarios y gobernantes identificados por EU como narco-políticos y a reconocer que el propio gobierno de Sheinbaum tiene origen no muy democrático, debilitando su fuerza popular, su ideología y el respaldo de su mentor de Palenque.

6. Y la última cara sería defender el TMEC, defendiendo así la economía del País, las relaciones con EU, buscando las mejores condiciones, pues como expuso Francisco Martín Moreno en su columna del 5 de mayo en Reforma: “tenemos transacciones comerciales por más de mil millones de dólares diarios”, gracias al TMEC, del que depende el futuro económico del País con la integración de negocios con EU.

Como se ve, cada una de las caras de ese “dado” se combina con las implicaciones de las caras que “no cayeron” y todas ellas tienen factores negativos para el País independientemente de cual cara presente el dichoso dado; aunque hubiese una “séptima cara”.