Domingo 19 de mayo del año que corre y vuela, trae entre sus efemérides significativas, el recordatorio de que un día como hoy, del año 1822, el Soberano Congreso Mexicano Constituyente, designó como su majestad imperial a Agustín de Iturbide, denominado para el caso como Agustín I. En su toma de compromiso de cumplimiento, Agustín I, entre otras cosas, prometió “...que no tomaré jamás a nadie sus propiedades, y que respetaré sobre todo la libertad política de la nación y la personal de cada individuo”. A lo anterior, ya como su excelencia, en su discurso inicial, manifestó:” ... ¡Gran Dios! No suceda que yo olvide jamás; que el Príncipe es para el pueblo y no el pueblo para el Príncipe”.

De provecho sería que tales expresiones se agregaran, la primera, al compromiso de cumplimiento con los dictados constitucionales y la segunda, acuñada en una placa que sea colocada al frente del escritorio presidencial, así como en la de los gobernadores y alcaldes.

Por otro lado, en las fechas de recordatorio histórico, el día de hoy, quedará registrado en el archivo histórico nacional, la celebración de dos eventos relevantes. en el primero de ellos, el mitin ciudadano bautizado como La marea rosa, en su tercera edición, recordando que, en las dos primeras, a tal expresión se le vistió como una acción netamente ciudadana y apartidista, característica, que por lo menos en la forma, cumplió y la gente manifestó libremente la defensa institucional del INE y de la Corte.

En la versión de hoy, los promotores del movimiento rosa, decidieron apoyar la causa de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, ambos candidatos de la triada partidista opositora, lo cual, no constituye una sorpresa más, sin embargo, también hay que señalar que la expresión ciudadana apartidista pierde un espacio con la redirección del movimiento rosa.

Por otra parte, este día 19, también tendremos el tercer debate entre los aspirantes a llevarse el triunfo electoral por la presidencia de México, misma que iniciará su gestión el martes 1 de octubre del presente año, lo cual, romperá con la conseja popular de que, en martes, ni te cases ni te embarques. Por supuesto, esperemos que no se cumpla la advertencia del refrán y que la gestión no se le complique a la ganadora de la carrera presidencial.

Los temas de este último debate del proceso electoral 2024, son: política social; inseguridad y crimen organizado; migración y política exterior; democracia, pluralismo y división de poderes, a todos los cuales, se agrega el de economía.

La mayor parte de los puntos que estarán en el centro de la discusión les darán a los candidatos Xóchitl Gálvez y a Jorge Álvarez Máynez, suficientes y sólidos argumentos para meter en un serio predicamento a Claudia Sheinbaum, ya que la mayoría de ellos, son rubros en los que el gobierno de López Obrador, saldrá con calificaciones reprobatorias, sustentadas por una realidad que es indiscutible y que muy poco margen de defensa le deja a la candidata oficialista; de hecho, tendrán tanta tela de donde cortar, que ni necesidad tendrán de aventarle lodo a su antagonista.

El debate de hoy, es la última oportunidad que tendrán Xóchitl y Máynez para conseguir simpatías de la audiencia que siga el debate, las que eventualmente, podrían convertirse en votos para sus causas, y con ello, por lo menos, acortar la distancia que los separa de la puntera de la contienda. ¡Buenos días!