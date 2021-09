Ojo, esto no significa que el aborto ya no sea un delito, de hecho sigue siéndolo con excepción de CDMX, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz en donde se permite abortar hasta las 12 semanas de gestación

Imposible no hablar sobre lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de nuestro país en los últimos días ya que se ha pronunciado sobre el aborto, tema polémico sin duda e independientemente de que usted esté de acuerdo o no, es necesario discutir lo sucedido.

El pasado 6 de septiembre fue la fecha en que la SCJN inició a debatir sobre el aborto, específicamente sobre criminalizar la interrupción del embarazo, el proyecto a discutir fue del ministro Luis María Aguilar respecto del código penal de Coahuila el cual castiga el aborto con prisión de 1 a 3 años, en el proyecto se buscaba que se despenalizara los artículos que criminalizan el aborto; al momento de “defender” su proyecto señaló: “No se trata de un derecho al aborto, sino del derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar de decidir sobre su cuerpo y su vida a ser o no madre sin penalizarla”, durante la sesión del dia 6 se pronunciaron de manera favorable con el proyecto 8 ministros, quedando pendiente para el dia siguiente conocer la opinión de los ministros Pardo, Rios Farjat y Franco. El dia 7 de septiembre los ministros Rios Farjat y Franco expresaron de igual manera estar de acuerdo con el proyecto, el ministro Pardo no estuvo en la votación, pero los 10 ministros presentes votaron a favor del proyecto en cuestión.

Ojo, esto no significa que el aborto ya no sea un delito, de hecho sigue siéndolo con excepción de CDMX, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz en donde se permite abortar hasta las 12 semanas de gestación, significa que todos los jueces de este país deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de los estados que señalen una pena para la mujer que se realice un aborto, por lo que si una persona es “criminalizada” por practicarse un aborto podría salir libre mediante el juicio de amparo.

Ahora bien, la SCJN también se pronunció sobre el articulo 4º Bis A, fracción I de la Constitución de nuestro estado, el cual señala que las personas son titulares de los derechos y libertades que reconoce la Constitución “desde el momento en que un individuo es concebido”, señalando que los estados carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, y que otorgar al embrión o feto el estatus de persona, implica medidas restrictivas de derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, lo cual resulta inconstitucional, por lo que nuestro Congreso tendrá que cambiar dicho artículo.

Es importante aclarar que de 2015 a la fecha existen 4039 casos penales por aborto en nuestro país, para tener una mejor dimensión del tema. ¿Qué piensa usted al respecto? Como lo señalé al principio, sé que es un tema por demás polémico, que incluso puede polarizar, pero sí me gustaría señalar que al igual que la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el que se deje de criminalizar el aborto, no lo hace obligatorio, es decir si usted por sus razones personales no está de acuerdo con abortar usted puede seguir sin abortar, si usted y su pareja no están de acuerdo con que ella aborte, nadie la obligara a hacerlo, pero lo realizado por la SCJN sí permite que una mujer que quiera abortar (o una pareja que tome esa decisión en conjunto) lo hagan, sin necesidad de ser castigadas por ello, o de hacerlo de manera clandestina. Esto ultimo es importante ya que la SCJN no está “inventado” el aborto, el aborto existe y se realiza, ya sea de manera clandestina o en lugares donde es permitido como en la Ciudad de México, en la cual tiene años que se permite esta práctica y no son pocas las mujeres que acuden a realizarse abortos a dicha ciudad, con conocimiento de su pareja o padres, o sin el conocimiento de ellos.

Si usted es una mujer que piensa en abortar, debe de tomar esa decisión con su pareja o con sus seres queridos o quizá será una decisión que tenga que tomar de manera personal, puede haber múltiples factores, la edad, condición social, económica, por supuesto que el aspecto religioso entre otros vaya al final de cuentas la SCJN tampoco puede decirle que hacer, lo que la SCJN hizo con esta decisión es permitirle abortar si usted decide hacerlo, sin que exista consecuencia legal.

Para terminar, también esta semana la SCJN señaló que otorgarán licencias de paternidad, en las cuales serán al igual que las licencias de maternidad, es decir 3 meses pagados, buscando terminar con el estereotipo de la mujer cuidadora, con la discriminación laboral y romper la brecha salarial según palabas del Ministro presidente, seguramente será cuestión de tiempo para ver estas licencias en demás dependencias de gobierno y empresas privadas.

PD. En este espacio hemos hablado del Dr. Gatell, en varias ocasiones, y hemos considerado increíbles algunas de sus declaraciones (como cuando dijo que la fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio) pero la declaración de esta semana: “No hay que perder de vista que por cada dosis, que por ejemplo, por acción judicial, por sentencias de amparo se desviara hacia un niño o niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor” es total y absolutamente lamentable, los casos de menores infectados están a la vista, y el gobierno tiene la obligación de atender a toda la población vulnerable (no solamente a los que votan), aparte lo dice la misma semana que nuestro país informa que enviara 300 mil vacunas a Honduras y Bolivia y días después de que los niños se encuentran en clases presenciales.