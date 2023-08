rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

Es evidente que se ha creado una cultura basada en los diestros simplemente porque son mayoría, pues se calcula que solamente el 10.6 por ciento de la población mundial es zurda. Incluso, en algunas etapas oscurantistas de la historia se llegó a decir que ser zurdo era algo diabólico. Estas supersticiones y supercherías subyacen en la raíz de la palabra siniestro (de sinister, en latín, que es izquierda).

El 13 de agosto se celebró el Día Internacional de los Zurdos. Dos organizaciones mundiales: Lefthanders International, Inc. y The Left-Handers Club, impulsaron esta fecha en 1975 y en 1990 para enfatizar la marginación o discriminación que se ha establecido históricamente a quienes manejan la mano izquierda como dominante.

Para revertir esta tendencia, el militar estadounidense, Dean R. Campbell, escogió precisamente un viernes 13 para comenzar a celebrar el Día de los Zurdos, indicando que no había que estigmatizar o satanizar a quienes usaran su mano izquierda con mayor facilidad.

En el muro de su Facebook, bajo la rúbrica del álbum, Experiencias, pensamientos, la escritora española, Irene Vallejo, dedicó un artículo a las personas zurdas, recalcando que no constituyen “una tara biológica ni un error de fábrica”. Sin embargo, subrayó que desde el punto de vista cultural resulta peligroso estar en minoría (aun cuando actuar con mano izquierda sea una especial habilidad).

Irene recordó que la Inquisición consideraba a los zurdos como endemoniados y, por eso, estaba prohibido santiguarse con la izquierda. Asimismo, ejemplificó la existencia de palabras que privilegian el uso de la derecha: destreza (o, en inglés: to be right), y el estudio del Derecho.

Corolario: este domingo 13 culminaron los Dodgers sus festejos al pitcher zurdo Fernando Valenzuela, y Julio Urías obtuvo su décimo triunfo.

¿Defiendo el derecho de los zurdos?