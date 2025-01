El desencanto y los ‘nuevos’ partidos políticos

Decenas de grupos se perfilan para tratar de constituir un nuevo partido político. La ruta y las reglas son claras; que de ahí surja una alternativa real para la ciudadanía... eso sí está por verse.

¿Es necesaria otra fuerza

política en México?

¿Quiénes buscan conformar nuevos partidos son esa

alternativa?

Entre los 18 inscritos hasta el pasado 17 de enero en el INE, figura también la agrupación Alternativa Popular, dirigida por el ex priista chiapaneco César Augusto Santiago, quien no quita el dedo del renglón, a pesar de haber intentado infructuosamente candidaturas independientes y nuevos partidos en los últimos 15 años.

La respuesta es no, lamentablemente. De las 18 organizaciones que hasta el momento han manifestado su intención de crear un nuevo partido ante el Instituto Nacional Electoral, destacan sólo dos, pero no por buenas, sino por lo insólito de sus postulados.

¿Quiénes más se apuntarán?

A partir de hoy quedarán pocos días para que las agrupaciones acudan al INE a inscribir su aviso de intención, y en ese periodo podrían aparecer “nuevos” viejos conocidos.

Uno de los que podrían reaparecer es el Partido Encuentro Social y/o Solidario, de Hugo Eric Flores, que ya obtuvo el registro en 2014, lo perdió en 2018, lo volvió a obtener en 2020 y lo perdió en 2021. Ligado a los evangélicos, el PES tiene actualmente registro local en una veintena de estados.

El extinto Fuerza por México, del líder sindical Pedro Haces, también podría regresar con nuevas siglas, aunque su dirigente real es actualmente diputado federal por Morena y mano derecha del coordinador Ricardo Monreal, en San Lázaro.

Pero quizás la inscripción más esperada es la del Frente Cívico Nacional, que encabeza el ex dirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, y en la que confluyen personajes como Gustavo Madero, ex líder del PAN; Cecilia Soto, ex candidata presidencial del PT; Emilio Álvarez Icaza, ex Senador sin partido, y otros personajes ex panistas y ex perredistas, como Fernando Belaunzarán y Amado Avendaño.

Además del FCN, confluyen en este proyecto la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOCEM) y México Unido (MU).

Este grupo, ya conocido como Plataforma Ciudadana, anunció que estará el miércoles 22 de enero en el INE para iniciar el trámite, acompañado de ciudadanas y ciudadanos, y de sus nuevos fichajes en la estructura directiva: Edmundo Jacobo, quien durante 15 años fue secretario ejecutivo del INE; José Antonio Crespo, analista político; Guillermo Valdés, director del CISEN en el gobierno de Felipe Calderón; Rodrigo Morales, ex funcionario del IFE; la economista Adina Chelminsky, y Enrique de la Madrid, quien aspiró a la candidatura presidencial del PRI en 2024, entre otros.