Si alguien necesitaba conocer al Rocha dicharachero, bromista, el que hizo lucha social sin victimizarse, convirtiendo en triviales circunstancias sobre su función pública y hasta del plazo que le queda de vida, ahí estaba en el Jardín Botánico sin ínfulas de poder, libre de arrogancias o parafernalias políticas, y entre queriendo y no queriendo deslizó mensajes y ‘consejos’ a los asistentes presenciales y virtuales. La que más llamó la atención fue la referencia a que ‘Imelda aspiró a ser Gobernadora de estado y creo que sigue aspirando... es corcholata estatal’, aunque enseguida la consideró ‘ha sido una de las legisladoras más dignas de Morena, incluso por encima de muchos de los presentes’. Eso dolió a algunos, sin duda.

El Gobernador, por su parte, iba inspirado, más Rocha que de costumbre, pues el mismo día acudiría a su tierra natal, Batequitas, a inaugurar obras para la comunidad y ser ratificado como hijo predilecto de Badiraguato, con el respectivo busto develado en su honor, detalle que no debió cautivarlo del todo porque esas cosas son efímeras y acaban siendo abandonadas y olvidadas. Cuando ocupó el mismo cargo Jesús Aguilar Padilla le pusieron una estatua en Palmitas, lugar donde residió, y ahora lugareños y fuereños la ven como monigote que ni saben quién ni para qué es.

Es verdad que la Senadora Castro tiene muchísimos más méritos que cualquier otro integrante sinaloense de la vieja izquierda o de la moderna, y es cierto también que recorre incansablemente el estado queriendo palpar el estado de ánimo y necesidades de los ciudadanos, ocupada siempre en saber qué dice y qué siente la gente más allá del estado de cosas que reportan los que están en puestos de gobierno. No obstante, dedicada a su trabajo en la Cámara Alta, sin faltar a una sola sesión ni descuidar las encomiendas asignadas y defensora leal de las reformas de la 4T ¿le conviene distraerse ahora con la lejana posibilidad de ser candidata al Gobierno de Sinaloa?

A cambio Rocha la perfiló como “corcholata” estatal para que en 2027 sea la candidata de la Cuarta Transformación al Gobierno de Sinaloa, proyección precoz que seguramente no les agradó tanto a otros suspirantes por el cargo allí presentes, entre éstos Feliciano Castro Meléndrez, Graciela Domínguez Nava, Raúl Elenes Angulo y Enrique Inzunza Cázares. Inclusive, según la mueca en el rostro, a lmelda Castro tampoco le gustó el “destape” tan anticipado.

Todo comenzó porque el Senador Ricardo Monreal felicitó a Imelda Castro, su compañera de Cámara que rindió el sábado en Culiacán el cuarto informe de trabajo legislativo, cuando el Gobernador Rubén Rocha Moya se refirió a los políticos del Movimiento Regeneración Nacional que traen agenda propia que no precisamente es la bitácora de la Cuarta Transformación. Y así un evento de mera rendición de cuentas transfiguró a regaños indirectos, “corcholatas” estatales y todo un talk show donde lo más significativo de la fuerza guinda pasó de las quejas por el sol abrasador a la risa a carcajada abierta.

Reverso

El que dice no salir en la foto,

Presencias y ausencias

Atrajo la atención la presencia del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro en el informe de Imelda Castro y su actitud de bien portado cuando todos creían que manifestaría a grito abierto el descontento por el juicio político que le quitó el cargo. Y extrañó que no acudiera el Presidente de Culiacán en funciones, Juan de Dios Gámez, quien tal vez optó por no darle motivo a un posible berrinche estradista. Del “Químico” Benítez, que tampoco acudió, ni se diga: en estos días ha sido más Alcalde, mesurado y lenguaquieta, que en los casi cuatro años que lleve en el cargo.