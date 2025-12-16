El director que llegó para quedarse

...hoy no queremos hablar de la música que se quedó, sino de un director de orquesta que llegó a Culiacán para quedarse. Claro está que nos referimos al célebre Gordon Campbell

En la década de los 60, Discos CBS lanzó dos álbumes (con tres acetatos cada uno) titulados: “La música que llegó para quedarse”. Fueron muchos los éxitos que contenían dichos álbumes, pero en particular recuerdo “Tema de un lugar de verano”, interpretado por la orquesta de Percy Faith; “Verano del 42”, con Peter Nero; “Marea baja”, con Ken Griffin; “El día que llegaron las lluvias”, con Les Djinss; “Tema de la zorra”, interpretado por Los pianos barrocos, por citar algunos.

Pero, hoy no queremos hablar de la música que se quedó, sino de un director de orquesta que llegó a Culiacán para quedarse. Claro está que nos referimos al célebre Gordon Campbell, quien ha sido elegido de manera unánime por el jurado correspondiente para recibir esta tarde, de manos del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, el Premio Sinaloa de las Artes 2025, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, del ISIC, a las 17:00 horas. Cordialmente invitados.

Gordon Campbell nació en 1945 en Youngstown, Ohio, y comenzó a estudiar la trompeta y el corno, en Warren, comunidad vecina a su ciudad natal, donde se integró a una banda y ganaron el primer lugar nacional en un reñido campeonato. A los 18 años se le confió la dirección de la orquesta de la universidad donde estudiaba, lo que le valió para no ir a la guerra de Vietnam.

Radica en México desde inicios de los 80. Estuvo también un año con la Filarmónica de Israel, cuando Zubin Mehta era el director. De su regreso a México se pueden destacar dos importantes fundaciones que realizó: la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, en 1993, y la OSSLA en 2001, donde se quedó a vivir, junto a su esposa Gianeya Román.

¿Celebro este significativo premio?