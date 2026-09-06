El eco del cantero

El éxito responde a la pregunta de qué construimos; la trascendencia responde a la pregunta de quiénes crecieron gracias a ello

Existe una antigua historia sobre tres canteros que trabajaban bajo el mismo sol, con las mismas herramientas y realizando exactamente las mismas tareas.

Cuando alguien les preguntó qué estaban haciendo, el primero respondió: “Estoy cortando piedra”.

El segundo respondió: “Estoy ganándome la vida”.

Pero el tercero levantó la vista y contestó: “Estoy construyendo una catedral”.

Los tres realizaban el mismo trabajo. Sin embargo, solamente uno comprendía el significado completo de su esfuerzo.

Con frecuencia ocurre algo similar en nuestras vidas, en nuestras organizaciones y en nuestras empresas familiares.

Muchos saben lo que hacen. Algunos saben cómo lo hacen. Pero pocos tienen claridad sobre por qué lo hacen.

Y quizá una de las mayores responsabilidades del liderazgo consiste precisamente en ayudar a otros a descubrir esa respuesta.

Durante años he trabajado con fundadores, sucesores, accionistas, directores, consejeros y familias empresarias. He visto organizaciones extraordinarias. He visto empresas que crecieron mucho más allá de lo que sus fundadores imaginaron.

También he visto empresas exitosas que, aun teniendo recursos, estrategia y mercado, enfrentan enormes dificultades para asegurar su continuidad.

Con el tiempo he llegado a una conclusión.

Las empresas no comienzan a debilitarse únicamente por problemas financieros.

Muchas veces comienzan a perder fuerza cuando pierden claridad sobre su propósito.

Porque una empresa puede sobrevivir algún tiempo con dificultades operativas.

Puede superar una crisis económica.

Puede adaptarse a un mercado cambiante. Pero difícilmente puede trascender si deja de comprender para qué existe.

El patrimonio da estabilidad. El propósito da dirección. Y sin dirección, incluso la organización más sólida termina perdiendo el rumbo.

Hay una pregunta que aparece una y otra vez en la vida de las personas, de las familias y de las organizaciones: ¿Para qué hacemos todo esto?

Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis, dedicó gran parte de su vida a comprender qué permite al ser humano mantenerse en pie cuando todo parece haberse derrumbado.

Su hallazgo fue tan profundo como vigente: Quien encuentra sentido es capaz de soportar casi cualquier circunstancia.

Las organizaciones no son diferentes. Las familias empresarias tampoco.

Detrás de cada esfuerzo, de cada sacrificio y de cada decisión importante existe una necesidad profunda de significado.

Cuando una familia empresaria tiene claro su propósito compartido, las diferencias dejan de ser amenazas y se convierten en conversaciones.

Cuando una organización comprende para qué existe, las decisiones ganan coherencia.

Y cuando un líder descubre su verdadero porqué, deja de perseguir únicamente resultados para comenzar a construir algo más grande que él mismo.

El propósito no elimina los conflictos, las crisis ni la incertidumbre.

Lo que hace es ofrecer un punto de referencia para atravesarlos sin perder el rumbo.

Por eso, cuando una empresa familiar enfrenta decisiones complejas relacionadas con la sucesión, el crecimiento, el patrimonio o el gobierno corporativo, la pregunta más importante no suele ser qué hacer, sino para qué hacerlo.

La respuesta a esa pregunta es la que termina dando sentido a todas las demás.

Y es precisamente aquí donde el propósito revela su dimensión más profunda.

Cuando una persona, una familia empresaria o una organización descubren para qué existen, comienzan a comprender que el objetivo final nunca fue solamente construir una empresa.

Puede parecer una afirmación contradictoria. Sin embargo, con el paso de los años he llegado a creer que el verdadero legado de un fundador rara vez es la empresa en sí misma.

La empresa es el vehículo. El legado es aquello que la empresa hizo posible. Son las personas que crecieron gracias a ella. Los líderes que ayudó a formar.

Las familias que encontraron estabilidad y prosperidad. Los valores que logró transmitir.

La confianza que construyó. Las oportunidades que generó. Los sueños que ayudó a convertir en realidad.

Por eso algunas organizaciones dejan una huella mucho más profunda que otras.

Entienden que su propósito no termina en los estados financieros ni en el patrimonio acumulado.

Su verdadero impacto continúa viviendo en las personas que transformaron y en las decisiones que siguen influyendo cuando sus fundadores ya no están presentes.

Al final, los edificios se deterioran. Los productos cambian. Las estrategias evolucionan.

Lo que permanece es aquello que quedó sembrado en la vida de otros.

Y aquí aparece una de las paradojas más fascinantes del liderazgo.

Quienes trabajan obsesionados por ser recordados rara vez construyen algo memorable.

Quienes se concentran en servir, desarrollar personas y crear valor para otros suelen convertirse en quienes más trascienden.

La trascendencia es uno de los pocos objetivos que no puede perseguirse directamente.

Aparece como consecuencia.

Como resultado de años de trabajo guiados por un propósito auténtico.

Como fruto de haber contribuido al crecimiento de otros antes que al reconocimiento propio.

Quizá por eso las personas que más huella dejan suelen ser las que menos se preocuparon por dejarla.

Llegados a este punto, vale la pena detenernos un momento y reflexionar.

A los fundadores les preguntaría: ¿Está construyendo una empresa que dependa de usted o una organización capaz de continuar cuando usted ya no esté?

A los sucesores: ¿Busca conservar lo recibido o tiene la visión y el valor para enriquecerlo antes de entregarlo a la siguiente generación?

A los directivos: ¿Está administrando recursos o formando personas capaces de multiplicar el futuro de la organización?

Y a cualquier profesional, independientemente de su posición: ¿Su trabajo contribuye únicamente a su éxito personal o también al crecimiento de quienes lo rodean?

Porque, en el fondo, las respuestas a estas preguntas suelen acercarnos a algo mucho más importante que una estrategia o un plan de negocios.

Nos acercan a nuestro propósito. Y cuando el propósito es claro, el legado deja de ser una aspiración para convertirse en una consecuencia.

Mi reflexión personal

Después de muchos años acompañando empresas familiares he llegado a una convicción que el tiempo no ha hecho más que fortalecer.

Las organizaciones más admirables no son necesariamente las más grandes ni las más rentables. Son aquellas que logran que las personas crezcan junto con ellas.

He conocido empresarios extraordinarios que construyeron patrimonio.

Pero quienes más me han inspirado son aquellos que también construyeron líderes, desarrollaron equipos, fortalecieron familias y prepararon a otros para continuar la obra cuando ellos ya no estuvieran.

Quizá por eso encuentro tanto sentido en lo que hago.

Porque detrás de cada protocolo familiar, de cada consejo, de cada proceso de sucesión y de cada conversación estratégica existe algo mucho más importante que los activos, las acciones o los resultados del siguiente año.

Existe la oportunidad de transformar el esfuerzo de una generación en oportunidades para las siguientes.

Ese es, para mí, el verdadero sentido de trabajar con empresas familiares.

Ayudar a que las organizaciones trasciendan. Ayudar a que las familias permanezcan unidas. Ayudar a que los fundadores se conviertan en instituciones.

Y ayudar a que la siguiente generación reciba mucho más que un patrimonio.

Reciba criterio, valores, responsabilidad y propósito.

Quizá la pregunta más importante no sea cuánto hemos construido. Ni cuánto patrimonio hemos acumulado. Ni siquiera cuántos años sobrevivirá nuestra empresa.

La pregunta verdaderamente importante es: ¿Qué seguirá existiendo gracias a nosotros cuando ya no estemos?

Si la respuesta son únicamente bienes, habremos dejado riqueza.

Si la respuesta son instituciones, habremos dejado continuidad.

Pero si la respuesta incluye personas más capaces, líderes mejor preparados, familias más fuertes y seres humanos que encontraron dirección gracias a nuestro paso, habremos construido algo mucho más valioso. Habremos construido trascendencia.

Al principio de esta reflexión recordamos a tres canteros.

Uno cortaba piedra. Otro ganaba su sustento. El tercero construía una catedral.

Con los años he descubierto que las empresas familiares más admirables se parecen a ese tercer cantero.

Entienden que el negocio es importante, pero no es el fin.

La empresa es la herramienta. Las personas son la obra.

Y quizá la mayor obra de una vida no sea aquello que construimos para nosotros mismos, sino aquello que ayudamos a despertar en los demás.

El verdadero legado no es aquello que dejamos a las personas, sino aquello que dejamos dentro de ellas.