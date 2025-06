Llama la atención que, ante los hechos ocurridos en el Multiforo Cultural Alicia el pasado 30 de mayo, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, haya salido a fijar la posición del Ejército 10 días después.

El General de División Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa Nacional, conoce la importancia que tiene la comunicación para una institución pública, en el marco de una estrategia, y en alguna época de su carrera fue el responsable de esta área en la Sedena.

Y por eso llama la atención que, ante los hechos ocurridos en el Multiforo Cultural Alicia, el 30 de mayo, haya salido a fijar la posición del Ejército 10 días después, en la mañanera de la Presidenta del 10 de junio.

Todos esos días dejó abierto el espacio para que corrieran distintas interpretaciones sobre la actuación del Ejército y se hablara de que este había reprimido un acto cultural, y violentado la libertad de expresión, y que esta acción pudo haber provocado una masacre.

En la mañanera dijo que el Ejército, al participar en el desalojo de los jóvenes asistentes a un acto cultural, el concierto del músico español Fermín Muguruza, lo había hecho en colaboración y coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Según él, en sus propias palabras, el Ejército “se decidió a hacer esta incursión, con la que no estuvimos de acuerdo”. Si no estaban de acuerdo, ¿por qué actuaron? ¿Quién los manda?

Y mencionó que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, responsable final de esos hechos, ya había destituido “a los jefes de sector que coordinaron ese operativo”. De esa manera reconoció que un policía dio órdenes al Ejército y este, sin más, se le sometió.

En su intervención dijo también que en adelante el Ejército y la Guardia Nacional, que es un cuerpo del mismo, sólo actuarían en la Ciudad de México “únicamente con autorización o por disposición de la autoridad judicial correspondiente” o una “solicitud de la Fiscalía”. Así debió haber sido siempre.

A partir de este caso, en conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno adelantó que sobre “la participación de la Sedena en la Ciudad de México, estamos concluyendo un protocolo entre el Gobierno de la Ciudad con la Sedena para que quede muy claro en qué casos debe participar el Ejército (...)”.

Brugada sostuvo que el Gobierno de la Ciudad requiere el apoyo del Ejército sobre todo “en zonas limítrofes con el Estado de México y o algunas zonas específicas que se determinen (...)” y que “los operativos serán solicitados por la Secretaría de Seguridad” en el marco del nuevo protocolo.

Hago una recomendación al Secretario de la Defensa, que representa a un órgano del Estado y no de un gobierno en turno, que debería tener su propio espacio para hacer declaraciones y fijar posiciones, y no hacerlo como un invitado al que tiene la Presidenta. Ese no es el suyo.