El Ejército y las armas

Altos mandos del Ejército, en activo y en retiro, en su momento me han dicho que todo el equipo, el de tierra y aire, con el que cuenta el Ejército es obsoleto, y también lo son las armas. Desde hace décadas no se renuevan aeronaves ni armamento.

En 2025, el Ejército Mexicano aseguró 85 drones en poder de grupos del crimen organizado, 12 más que en 2024, y desde 2019 han sido 134, de acuerdo con información de la Sedena, en respuesta a una solicitud de información de El Universal (13.02.26). El Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en 2019 prohibió al Secretario de la Defensa comprar aviones y helicópteros, lo que dio una clara ventaja a los grupos del crimen organizado. En el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030) esa política se supone que cambió y ahora el Ejército está en posibilidad de renovar, por lo menos una parte, de su maltrecha y obsoleta Fuerza Aérea. A finales de 2025, la Sedena dio a conocer que tenía aprobados 52 mil 330 millones de pesos, en dos fideicomisos, para la compra de equipos. De estos, 30 mil millones de pesos son para la adquisición de helicópteros y, para drones de estos últimos, 17 mil 300 millones de pesos. La Sedena se ha propuesto comprar 16 mil 849 unidades “con tecnología de última generación”, que se van a destinar al Escuadrón 602, con sede en la base aérea de Atlangatepec, Tlaxcala. Se conoce que dentro de ese presupuesto se contempla la compra de 10 helicópteros, entre ellos, tres Eurocopter Súper Cougar, y ametralladoras calibre 50, para instalar en la flota que ya existe.

La tercera parte de la flota de la Fuerza Aérea está inactiva