El Estado Mexicano ante la violencia contra los operadores de justicia

En México, en los últimos años, se ha observado un ambiente de violencia hacia el personal operativo del Poder Judicial que vulnera su independencia y su labor como garante de la ley y los derechos humanos. Actores muy diversos como otros poderes del Estado, grupos de poder político y/o económico, y las partes que intervienen en un proceso jurídico, entre otros, han intentado vulnerar al personal judicial y, por tanto, a la propia institución de impartición de justicia.

La toma de protesta de las personas juzgadoras electas, y la entrada en vigor de la nueva composición y estructura orgánica de los poderes judiciales, inició una etapa más en el sistema de justicia mexicano. El impacto de este modelo sobre la accesibilidad, efectividad y calidad de la justicia apenas está por verse. Sin embargo, las expectativas son bajas. La reforma no fue integral, no incluyó aspectos procesales ni a todas las instituciones de justicia, y particularmente omitió a las fiscalías. Cabe referir que, para toda política pública, existen condiciones institucionales que son determinantes para obtener los resultados esperados. Una de ellas tiene que ver con las condiciones para que el personal realice sus funciones correctamente. En el ámbito judicial, se requieren garantías para que las personas juzgadoras y, en general, el personal operador (actuarios, secretarios, proyectistas), puedan actuar sin presiones externas ni influencias indebidas, como pueden ser actos que atenten contra su integridad física.

El contexto de violencia sobre los operadores de justicia

En México, en los últimos años, se ha observado un ambiente de violencia hacia el personal operativo del Poder Judicial que vulnera su independencia y su labor como garante de la ley y los derechos humanos. Actores muy diversos como otros poderes del Estado, grupos de poder político y/o económico, y las partes que intervienen en un proceso jurídico, entre otros, han intentado vulnerar al personal judicial y, por tanto, a la propia institución de impartición de justicia. En un estudio publicado por México Evalúa (2024), se detectaron algunos casos de ataques a personas juzgadoras que evidencian esta situación. Por ejemplo, en 2020 fue asesinado un juez federal y, en 2022, un juez del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. En ambos casos, se dieron versiones que permiten pensar que sus homicidios estuvieron relacionados con casos en los que estaban trabajando. En 2023 se registraron otros ataques como la detención arbitraria de una jueza estatal de Veracruz y el homicidio de Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, quien fue un importante defensor de los derechos de la población LGBTQ+. En total, se identificaron seis casos de muertes de personal actuario y 15 de personas juzgadoras entre 2012 y 2023 a nivel estatal, además de dos personas juzgadoras a nivel federal. En este mismo estudio se analizaron los registros oficiales de los poderes judiciales en este tema. Se encontró que solo el Poder Judicial de la Federación y del Estado de México tienen registros oficiales sobre casos reportados de ataques a su personal. A nivel federal, se reportaron 20 casos de agresiones y/o amenazas a la integridad física entre 2015 y 2022. En el Estado de México, el registro de agresiones contra personal judicial se implementó a partir de 2022, año en el cual se reportaron 11 casos de solicitud de medidas de protección por agresiones al personal judicial. Además, como parte del estudio se aplicó una encuesta dirigida al personal judicial del ámbito federal y estatal que arrojó resultados que contrastan con la escasa información oficial. De las personas juzgadoras que respondieron la encuesta, una de cada cinco (21%) reportaron haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad corporal o a su vida durante los últimos diez años (2012 – 2022), mientras que más de la mitad (52%) de las personas actuarias respondieron en este sentido. Sin embargo, sólo el 39% de las personas juzgadoras y el 29% de las actuarias que fueron víctimas de un ataque declararon haber reportado formalmente ante el poder judicial. Otro dato revelador, es que el 55% del personal juzgador y 66% del personal actuario encuestado considera que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para ejercer su labor. Si bien la encuesta no es representativa, da cuenta de la problemática existente.

En defensa de la integridad de las personas juzgadoras