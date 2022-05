El Evangelio de la música

‘Carrozas de fuego’ se convirtió en un tema obligado en carreras y competencias debido a la fuerza que proyecta, al igual que La conquista del paraíso, que fue utilizado en comerciales de ascensión de montañas por el coraje y estímulo que se percibe en la melodía’.

El jueves se dio a conocer el fallecimiento del compositor griego Vangelis, quien murió el martes en Francia. Registrado como Evangelos Odysseas Papathanassiou, estilizó su nombre artístico para presagiar su especialización en la revolución y proclamación de buenas nuevas en el campo de la música electrónica.

Desde los 4 años se inició en la música, aunque no tuvo una educación académica. Entrevistado en 1982, señaló: “Orquestación, composición: enseñan estas cosas en las escuelas de música, pero hay algunas cosas que no se pueden enseñar. No se puede enseñar la creación”.

Formó parte de varios grupos alternando con reconocidos artistas, entre los que se contó su primo Demis Roussos, en el grupo Aphrodite’s child. Sin embargo, alcanzó la fama cuando compuso el tema musical de la película Carrozas de fuego, que se convirtió en un éxito al obtener cuatro premios Óscar, entre ellos el de mejor música. De igual forma, compuso el tema musical de las películas Blade Runner, Antártica y 1492, La conquista del paraíso: temas épicos y netamente motivacionales, inspiradores y aspiracionales.

Sería laborioso -además de que no contamos con el espacio suficiente- citar todas las producciones y composiciones de Vangelis. En 2011, concedió una entrevista a la cadena televisiva Al Jazeera, donde dijo que necesitamos invertir más en la belleza que en el caos: “La mayoría de las escuelas enseñan repertorio, pero no música... El universo es música... Quiero decir que la música es la cosa más importante. Yo sirvo a la música”.

¿Vivo la música?