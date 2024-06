Nada tan cierto. En el caso de San Fernando no hay, a la fecha, una sola persona sentenciada. Sí hay, en cambio, 14 años de impunidad que ha impedido a cientos de familias de víctimas tener acceso a la verdad y a la justicia. Y como ese, se pueden referir infinidad de casos.

El silencio de la autoridad

A la fecha no se sabe qué llevó a la autoridad federal a investigar a las tres defensoras de derechos humanos; ¿por qué no fueron notificadas formalmente de ello?; tampoco se sabe si sigue abierta la investigación, aunque hay indicios de que el año pasado se hicieron algunas diligencias. Amnistía Internacional y la FJEDD solicitamos información al respecto y la respuesta ha sido un ignominioso silencio de parte de la autoridad.

El retrato de la injusticia

Estamos ante un uso ilícito, arbitrario a todas luces, del sistema penal en contra de estas tres mujeres defensoras de derechos humanos. Nuestro informe explica claramente cómo la investigación y el espionaje violaron el derecho de las tres defensoras a la vida privada y familiar y a defender los derechos humanos. Esas acciones no cumplieron con el principio de legalidad y no buscaron un fin legítimo, ni cumplieron con el estándar de sospecha razonable.

La investigación y el espionaje también violaron el derecho al debido proceso de las tres defensoras porque esas acciones no fueron solicitadas por una autoridad competente imparcial; porque las tres mujeres no han tenido la oportunidad de ser oídas, ni de defenderse ante alguna acusación en su contra. En este sentido, no hay registro de una denuncia formal contra ellas, ni investigación por delitos claramente identificables y tampoco tienen la calidad de “imputadas”, además, no les han notificado personalmente acusación en su contra ni el delito por el que las investigan.

La entonces PGR incurrió además en desvío de los recursos destinados a la investigación del caso de San Fernando, para dedicarlos a investigar y espiar a las tres mujeres defensoras.

Este oprobioso proceder de la autoridad y el silencio que guarda cuando se le requiere información, retratan en toda su magnitud las fallas estructurales que caracterizan al sistema de procuración de justicia en México.