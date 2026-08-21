El factor Gárate

Con las puertas cerradas en el PRI, y ante la falta de compromiso de Alito con una de sus pocas representantes con voz de oposición en Sinaloa, es natural verla acercarse al PAN, en donde muchos militantes le han abierto las puertas

El 18 de marzo de este año, Alejandro “Alito” Moreno destapó dos perfiles a la gubernatura de Sinaloa. Dijo que Paloma y Mario eran los cuadros más rentables del partido rumbo al 2027. “Tenemos una mujer brillante, trabajadora, comprometida, con carácter, en un estado muy complicado, por eso le valoro enormemente a nuestra Senadora, a Paloma Sánchez, ser una de las defensoras de nuestro país; y también tenemos un gran Diputado federal, valiente, contundente, echado para adelante, exsenador, exservidor público federal, estatal, municipal, al gran Diputado Mario Zamora”.

En aquel momento dijo que el partido tricolor habría de definir próximamente a sus “defensores de México”, una figura similar a la coordinación estatal de la transformación, un término eufemístico para referirse a las precandidaturas en Morena. Desde entonces, la dirigencia nacional no se ha vuelto a pronunciar sobre el asunto.

Ante ese escenario que la borra por completo de la ecuación a la gubernatura por el PRI, es lógico que la Diputada local Paola Gárate decidiera irse por la libre, registrándose como aspirante en el PAN, sin consultar a la dirigencia de su partido. El argumento de Gárate Valenzuela es que ella es “aliancista”, que cree en una gran alianza en Sinaloa y que, además, ya ha sido candidata del PAN en elecciones pasadas, cuando azules y tricolores jugaron juntos, aunque en el fondo sabe que la alianza en Sinaloa se ve aun muy lejos.

No es una improvisada, en 2018 se registró como candidata por el distrito 17 de la capital sinaloense, fue derrotada por el desconocido Fernando Mascareño Duarte. Paola abanderada de las siglas PRI, Verde y Nueva Alianza, obtuvo 11,987 votos contra Fernando registrado por Morena, PES y PT que le sacó más del doble de votos con 26,037 sufragios.

En 2021, conformada la alianza “Va por Sinaloa” del PAN, PRI y PRD, Paola regresa a la urna, buscando escaño por el mismo distrito en Culiacán, esta vez le toca perder ante Géne René Bojorquez militante del PAS en coalición con Morena. Los resultados de nuevo desfavorables arrojan 20,119 votos para Morena y aliados y solo 12,824 para PRI y su alianza. La candidata fue de las pocas que no solo mantuvo su votación, sino que pudo atraer mas de mil votos a su causa.

2024 es el año que le hace “justicia” el Revolucionario Institucional, después de una serie de renuncias de “prominentes” y destacados personajes del PRI, Paola se queda a sostener el partido, a los que se fueron los acusó de traidores, de ser golondrinas de paso, de faltos de valor y congruencia. En esa lista estaban varios que antes fueron sus amigos, amigas y compañeros como Jesús Valdez Palazuelos, Ricardo Madrid, Elda Amor que en el 2018 fue su compañera candidata suplente, Cinthya Valenzuela, Cony Zazueta, Gloria Himelda Félix y otros más que dejaron para siempre su militancia priista.

En 2024 Paola Gárate se posiciona en Congreso de Sinaloa por la vía plurinominal, pero ella no llegó “a gusto”, nadie podría decir que la actual diputación de Gárate Valenzuela fue un obsequio. Es claro y notorio que se la ganó a pulso, en territorio y defendiendo las siglas del PRI dirigiéndolo en Sinaloa en los tiempos más adversos, pero cuando aún la dirigencia estatal tenía voz, y lo más importante, mantenía los comités municipales abiertos. No como hoy que en varios municipios se están cayendo. Con las puertas cerradas en el PRI, y ante la falta de compromiso de Alito con una de sus pocas representantes con voz de oposición en Sinaloa, es natural verla acercarse al PAN, en donde muchos militantes le han abierto las puertas.

Mientras el dirigente estatal del PRI en Sinaloa, le reclama y le manda leer la cartilla por “irse por la libre”, muchos en el PAN le dan la bienvenida. Son militantes de la base, que saben que no habrá alianza con el PRI, que comulgan con la idea del dirigente nacional Jorge Romero quien ha sido enfático y reiterativo: “Estamos convencidos que nosotros como PAN, podemos obtener muchísimos triunfos como PAN” y esto es sin ningún tipo de alianza.

Mientras tanto en la vieja casona azul del Malecón culiacanense, la preocupación de los aspirantes internos ya es mayúscula, saben que ante una evaluación ciudadana o encuesta de posicionamiento poco o nada tendrían que hacer contra Paola Gárate, es más, sin temor a equivocarme, incluso en el PRI; en una medición real entre Mário Zamora, Paloma Sánchez y Paola Gárate, sería Paola la de mayores simpatías de todos, menos la de Alito, pero, para efectos; esa es la única que importa. Luego le seguimos.