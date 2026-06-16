El fanatismo de los morenistas

Dirigentes, congresistas y funcionarios públicos del partido oficialista no actúan en el marco de la razón, sino solo de las emociones, y la mayoría de las veces, de las más básicas

La Real Academia Española (RAE) define fanatismo como “apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas”. Y es común también en el campo del deporte.

Los militantes de Morena no son los únicos fanáticos en la sociedad mexicana, y no todos, aunque sí la mayoría de los morenistas, son fanáticos, pero en la caracterización que ahora presento solo me refiero a ellos.

Del seguimiento que he hecho de lo que dicen los morenistas, sobre todo dirigentes, congresistas y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, veo que no actúan en el marco de la razón, sino sólo de las emociones, y las más de las veces de las más básicas.

Las reacciones que tienen dan cuenta de que no son producto de algo pensado con cuidado, antes de ser dicho, sino que responde precisamente a su fanatismo, que se expresa en su “apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones”.

Dan la idea de que están en un proceso de adoctrinamiento, y que aceptan todo lo que se les dice, si viene de los canales oficiales, que ellos saben cuáles son. Asumen lo que se les dice como palabra de Dios.

Esa predisposición los convierte en presas fáciles para que sus líderes o superiores les den órdenes y orientaciones, que ellos asumen sin más, a la espera de recompensas y reconocimientos. Renuncian a su capacidad crítica y a su voluntad.