El fenómeno orbe se ha convertido en uno de los más inquietantes de los últimos tiempos y ha llamado la atención de muchos estudiosos del fenómeno paranormal y, aunque todavía no existe una certeza absoluta acerca de qué son y en qué consisten, de su naturaleza misma, lo que sí parece correcto es que son una manifestación real.

Orbes ¿qué son y en qué consisten?

Por: J. Lallemant

Autor: Las verdades ocultas de la Biblia

Un orb u orbe, en estricto sentido, es una esfera, bien sea totalmente circular o no. Partiendo de este hecho, cada planeta o estrella es un orbe; las esferas de vidrio con las que juegan los niños, son orbes. No obstante, en los últimos tiempos, la acepción ha adquirido un tinte particular debido a las esferas luminosas, invisibles a simple vista, que aparecen en algunas fotografías tomadas desde diferentes cámaras fotográficas.

¿Con qué tipo de cámara capturar un orbe? Básicamente se pueden capturar con cualquier tipo de cámara, tanto fotográfica como de video. No obstante, lo más usual es que aparezcan en cámaras digitales, con el flash activo, zoom out, y a una distancia que oscila entre 1 y 10 metros, aproximadamente.

¿Aberración óptica o fenómeno paranormal? Los orbes fotográficos, en efecto, pueden aparecer por consecuencia de variadas aberraciones ópticas al momento de tomar la foto o de hacer la grabación y que puede deberse a múltiples factores como:

- Contaminación en el lente

- Problemas con el sensor

- Autoreflección de la luz provocada por el flash

- Partículas en suspensión (polvo, humedad, polen, etc.)

- Insectos Imágenes tomadas a contraluz

- Imágenes tomadas cerca de un espejo o superficie reflectante

Desde mi experiencia puedo decir que todo esto es causal de que se capturen «orbes falsos», o mejor «orbes naturales», u «orbes físicos» (la acepción de orbe nos remite a «esfera», sea de la naturaleza que sea), especialmente en el caso de partículas en suspensión, en donde se presenta el efecto backscatter, que consiste en la reflección de la luz del flash.

No obstante, hay situaciones de aparición de orbes que son dificilmente explicables mediante este mecanismo, y en las que se descartan cualquiera de las causales de distorción óptica. Cabe decir que los mismos fotógrafos reconocen que hay un porcentaje mínimo, con respecto al fenómeno orbe, que no permiten una explicación dentro de las posibles alternativas propuestas.

En efecto, muchos de los orbes capturados en fotos no serían «orbes físicos«, sino «orbes metafísicos«, por cuanto se descarta cualquier tipo de interacción entre la luz y cualquier partícula física de materia.

Uno de los que más han contribuido a alimentar la percepción de orbes metafísicos ha sido el el argentino Benjamín Solari Parravichini, el denominado «Nostradamus Latino», quien en una de sus psicografías, hecha en el año 1950, escribe lo siguiente: «Seres no visibles por la retina humana viajan en bolas de fuego pequeñas que penetran casas y habitan en ellas. Ya son en la tierra».

A su vez, Sixto Paz Wells, el renombrado investigador del fenómeno ovni, también da cuenta de los orbes, y los avala como «seres de otros planos, de otras dimensiones».

Difiero en que los orbes deben reflejar algún rostro, siendo lo usual que se parezcan a la estructura de una célula, en algunos casos conformada por tres secciones internas. No obstante, aun cuando tenue, tiene las características de un orbe legítimo.

Por supuesto, las opiniones están divididas, pero el porcentaje mínimo de los orbes que no pueden ser explicados es el que nos da pie para hablar de los dos tipos de orbes, los físicos y los metafísicos.