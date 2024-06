¿Qué son los orbes?

Ya hemos visto qué podría ser un orbe físico, pero ¿qué podría ser un orbe metafísico? Diferentes hipótesis han surgido con respecto a la naturaleza de los orbes y lo que podrían ser.

Veamos algunas de ellas:

- Seres extraterrestres

- Proyección de seres extraterrestres

- Esferas dejadas por seres extraterrestres

- Espíritus de personas fallecidas

- Energía liberada de los difuntos

- Energía de personas con gran sensibilidad o espiritualidad

- Algún tipo de vida inteligente.

Tengo la convicción de que, eventualmente, fotografías tomadas en el espacio nos revelarán hermosos orbes que flotan no sólo en nuestro sistema solar, sino más allá de éste, y distante de cualquier planeta o en planetas no habitados. Esto, por supuesto, inclinará la balanza con respecto a que no son espíritus ni energía liberada por difuntos.

Algunos parapsicólogos sostienen que han tenido una incipiente comunicación telepática con ellos.

Esto inclina la balanza en el sentido que pudiera ser algún tipo de vida inteligente y, en lo personal, adhiero perfectamente a esta posición.

Hace poco lo expresaba en estos términos: “Todas las criaturas del universo pasan por cuatro reinos básicos: el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Los orbes son criaturas que todavía no han entrado al reino mineral. Son lo más puro e inocente que alguien pueda conocer. Es frecuente distinguir en ellos tres segmentos circulares bien definidos, y que no serían otra cosa que la representación de una suerte de ADN cosmogónico, y que se corresponden con los tres grandes estadios de todo lo que es, de todo lo que ha sido, y de todo lo que será, así: el Absoluto Primordial, el Absoluto inferior y el Universo manifestado”.

No obstante, dichos segmentos no son siempre visibles. En efecto, los orbes son bien cambiantes y, en algunas ocasiones se presentan con una formas atípicas y parecieran tener algún tipo de relieve. En mi concepto, estos son los que ya se encuentran más próximos de entrar al reino mineral.

La profecía de Parravicini dice: “Seres no visibles por la retina humana viajan en bolas de fuego pequeñas que penetran casas y habitan en ellas. Ya son en la tierra”.

Esta tesis, novísima dentro de las diferentes hipótesis del fenómeno orbe, no se encuentra en oposición a lo expresado por Parravicini (en caso de que la psicografía se corresponda con el fenómeno orbe). Pero todavía más, en caso que no fueran seres que se están preparando para entrar al reino mineral, sí son criaturas incipientes en proceso de evolución, y eso está fuera de duda.

Las bolas de fuego en las que viajan han sido denominadas por algunos como ‘elm’ (plural ‘elmes’), que realmente sería el corpúsculo que recubre a estos seres. Los elmes serían para ellos como la piel para nosotros.