Morena y sus aliados políticos se han dedicado, más con el afán del lucimiento electoral que el de sembrar soluciones a los problemas que agobian al país, a presentar iniciativas y concretarlas a rajatabla, de tal suerte, que generan la percepción de que para curar, por ejemplo, una gripe, hay que matar al enfermo. En ese sentido, entre otras decisiones, han dado curso a la desaparición de los organismos autónomos, a la supremacía imbatible de las reformas a la constitución, y en curso, está la ejecución de la llamada reforma judicial, en cuyo fondo, convertirá al Poder Judicial en un ente sometido al Poder Ejecutivo, el que en la práctica, será el centro absoluto de las decisiones nacionales.

Hoy, el Partido del Trabajo se ha colocado en la discusión pública con dos iniciativas que suenan muy bien a los oídos del electorado, las que sin duda, tienen tinte de justicia social, pero cada una de ellas con sus asegunes, no fáciles de resolver. Voy con una de ellas.

La bancada del PT en la Cámara de Diputados, ha planteado una iniciativa para dar por terminada la multimillonaria deuda externa que se registra en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), bajo el argumento de que es un adeudo muy pesado para las finanzas del país, comprometidas por los más de mil millones de pesos de deuda más los intereses que dicho pasivo genera. La administración de dicho compromiso corre a cargo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

Vale recordar que inicialmente, el Fobaproa fue creado en el año 1990, bajo la administración del entonces presidente de la república Carlos Salinas de Gortari, con la finalidad de proteger el patrimonio de los ahorradores ante una eventual crisis financiera. Hasta ahí, todo bien, ya que de esa manera se garantizaba que las personas que confiaban su patrimonio a la banca, pudieran rescatarlo en caso de una eventual quiebra bancaria; dicha contingencia se hizo realidad bajo el mandato presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Ante la crisis bancaria que amenazaba con tirar la economía del país, Zedillo Ponce de León, con el aval legislativo, decidió absorber la cartera vencida que arrastraban los bancos, los cuales, recibieron los recursos efectivos para continuar operando y poder responderle a los propietarios de los ahorros en cuentas corrientes e inversiones, lo que sin duda, fue uno de los positivos de tal decisión gubernamental, pero hay un pelo en la sopa, como en todas las decisiones gubernamentales, ya que la corrupción se hizo presente, pues dentro de las carteras vencidas bancarias se integraron millonarios adeudos a cargo de personajes notables e influyentes en esas épocas.

El rescate bancario decidido por la administración de Zedillo, tuvo un costo inicial de 552 mil millones de pesos, los cuales, pasaron a formar parte de la deuda pública del país. Después de alrededor de 30 años, el adeudo referido, se ha elevado a más de un billón de pesos que generan millonarios intereses anuales, los cuales, son cubiertos con recursos del gobierno federal.

El Fobaproa, activado por el rescate bancario, decidido en la administración de Zedillo, generó un pesado pasivo para las finanzas de la nación, como correctamente lo aprecia el PT, sin embargo, la deuda tiene acreedores reales que no se quedarán de brazos cruzados ante una eventual extinción unilateral de la misma, y de ello, el partido promovente no plantea el cómo afrontar las consecuencias que puede tener para el país, la no liquidación de la misma, detalle que me lleva a pensar que lo que busca el PT con tal iniciativa, es mero lucimiento político ¡Buenos días!