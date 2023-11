sicairos6204@gmail.com

Por primera vez las dos partes del diferendo, una que plantea la aplicación de la ley o la acción resarcitoria respecto a recursos públicos afectados y la otra que esgrime persecución política contra Madueña y coacusados, estuvieron juntas cara a cara exponiendo sus posturas. No había sucedido porque nadie hizo antes lo que Civitas Universidad logró: crear el momento y el lugar para que la expresión sea la válvula de escape de los odios.

Tal vez no con las formas correctas, por los gritos y superficialidades que hubo en los dos frentes de la discordia, pero haya sido como haya sido se cumplió el objetivo de la convocatoria al diálogo abierto y plural que planteó el colectivo Civitas Universidad al realizar la tarde del miércoles el panel de discusión “La UAS y su responsabilidad en la transparencia y rendición de cuentas”. Nadie se asuste cuando la libre manifestación de las ideas se permite y aflora el disenso que siempre ha significado el primer ladrillo para la construcción de acuerdos.

Con cierta tensión en el ambiente, la cual pudo haber inhibido a algunos ponentes y asistentes, hubo la natural confrontación de las posiciones, de manera ruidosa por los defensores de los funcionarios universitarios sujetos a juicio por probable daño a las finanzas de la UAS y expositores y público que ondean la bandera de la transparencia como obligación constitucional de todo ente que maneja recursos públicos. En vez de rasguños políticos, resultó la suave caricia de argumentos puestos sobre alfombras de urbanidad.

Fue interesante escuchar a las organizaciones cívicas y no gubernamentales respecto a la coyuntura de exigencia de rendición de cuentas que ya le significó al hoy ex Rector Jesús Madueña, y 10 ex funcionarios universitarios, tres vinculaciones a proceso y otras en ciernes cuya concreción ha sido impedida por los aplazamientos de las audiencias derivados de que los abogados defensores desarrollan estrategias dilatorias y la Fiscalía General del Estado deja para último momento la entrega de copias de las carpetas de investigación.

En ese foro interesante la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlén León Fontes, se pronunció a favor de la denuncia, investigación y castigo de los delitos asociados a la corrupción, pero de manera general sin que haya justicia selectiva. Referenció los procesos judiciales contra ex funcionarios del gobierno de Mario López Valdez, judicializados en el mandato de Quirino Ordaz, que acabaron en la inacción de la ley. “Lo que menos queremos los sinaloenses es que haya estos pactos de impunidad. Lo que necesitamos es que haya autoridades capaces de investigar las posibles irregularidades y que nos garanticen la justicia”, dijo.

Por su parte José Alfredo Beltrán, comisionado de Acceso a la Información Pública de Sinaloa y Coordinador de la Comisión de Vinculación, Promoción y Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia, opinó que en el tema de la rendición de cuentas en la UAS lo que se puede esperar es el acceso a la verdad, la cual se construye a partir de la evidencia, los datos y los documentos. Dio a conocer que la institución educativa sólo cumplió con el 64.29 por ciento del Proceso de Verificación de Obligaciones de Transparencia de 2022. “Sí preocupan estos procesos en los cuales hay un conflicto, controversias, movilizaciones, inestabilidad. Lo que esperamos es eso, que se llegue a la verdad, que no haya impunidad, que se castigue si en efecto se tipifican actos de corrupción”, expuso.

Gustavo Rojo, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, también se pronunció por la justicia sin distingos a quienes hagan mal uso de recursos públicos. Consideró que si va a haber justicia, que sea pareja. “Si alguien comete algo que está mal que sea castigado pero que no se seleccione a esa persona o institución de una manera sesgada y a otras se les dejen impunes los delitos”.

En su intervención, Lucía Mimiaga, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, expuso que la transparencia y rendición de cuentas debe fomentarse no sólo en los actores obligados sino en la ciudadanía en general para que los sinaloenses conozcan, en el caso de la UAS, cómo manejan los recursos públicos las instituciones de educación superior.

La organización y coordinación del evento estuvo a cargo de Jorge Ibarra Martínez, académico de la UAS y analista social; del Diputado y también profesor universitario, Sergio Mario Arredondo, y la catedrática, investigadora y columnista Ana Luz Ruelas que moderó el panel que, más allá de porras para algunos y gritos de desaprobación a otros, sí cubrió el objetivo de cotejar opiniones y exponer estados de ánimo de los dos polos de esta controversia.

¿Qué resultó de todo esto? A los universitarios que defienden a Madueña y coacusados, así como a los ciudadanos y organismos no gubernamentales que inciden en la lucha anticorrupción, les vienen bien, les urgen, las oportunidades de encuentro civilizado sin piedras lanzadas desde manos escondidas.