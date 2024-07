Continuidad en líneas estratégicas de la llamada “4T” que, con la súper mayoría obtenida por Morena en el Poder Legislativo, podría traducirse en una radicalización del proyecto. Hacia allá apuntan las reformas del plan C heredadas por López Obrador. Continuidad garantizada con nueve funcionarios de AMLO que ahora serán secretarios de Estado con Sheinbaum.

Es indudable que hay una línea de continuidad en dichos nombramientos, aunque no necesariamente se trata de una imposición de López Obrador a la virtual Presidenta electa... o al menos no en todos los casos.

Ex colaboradores de Sheinbaum en la CDMX

La virtual Presidenta electa nombró a cinco colaboradores cercanos en su administración en la Ciudad de México como futuros secretarios de Estado.

El caso más importante es el de Omar García Harfuch, quien fuera el jefe de la policía y a quien Sheinbaum impulsó como candidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Perdida esa candidatura, que recayó en Clara Brugada, Sheinbaum rescató a García Harfuch, primero como candidato al Senado y ahora como próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso sí, acotado por los mandos militares y sin la Guardia Nacional, que estará bajo el mando de la Sedena.

Jesús Esteva, secretario de Obras local, ahora será secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Claudia Curiel, secretaría local de Cultura, será secretaría de Cultura a nivel federal; Luz Elena González, exsecretaria de Finanzas local, ahora será la titular de la Secretaría de Energía, y Rosaura Ruiz, quien fuera la secretaria de Educación en el Gobierno capitalino, ahora será titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Otra ex funcionaria local cercana a Sheinbaum, pero también a López Obrador, que estará en el nuevo gabinete legal es Ernestina Godoy, ex fiscal capitalina, quien ocupará la Consejería Jurídica de la Presidencia, único cargo del gabinete legal que no es una Secretaría de Estado, y que será crucial en el probable litigio constitucional de las reformas del “plan C”, una vez que éstas sean aprobadas en el Congreso.

Finalmente, sin rango de gabinete legal, pero con gran influencia en el equipo de Sheinbaum, está el nombramiento de José Peña Merino al frente de una nueva Agencia de Transformación Digital de México, como parte de la estructura de la Presidencia. Pepe Merino fue director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX desde 2018 y en campaña se convirtió en uno de sus colaboradores de más confianza.