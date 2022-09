El General Sandoval Pinochet

No importa que a usted, ciudadano General Sandoval, ya lo haya corrompido y comprado López Obrador y que junto al tabasqueño estén embriagados de poder, locos de ambición política, suspirando y aspirando dictaduras, militarizando a un país que no merece a un Presidente dictatorial, a un General pinochetista y a un Ejército al servicio de un proyecto político y no de una Nación, a la cual se le deberían deber por completo.

@_martinmoreno SinEmbargo.MX