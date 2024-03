El yo no se puede desligar de sus circunstancias, dijo Ortega y Gasset, porque las circunstancias están en diálogo permanente con el yo; si no lo definen completamente, al menos ejercen una influencia considerable sobre él

Hay sucesos y acontecimientos que nos marcan, que constituyen un antes y un después. Aún más, para muchos no existe ya ningún después, pues lo vivido parece no dejar margen a la fe, al amor, al optimismo, al futuro y a la esperanza.

Hay instantes que oscurecen el porvenir, al grado que se piensa que ya no existirá un acaecer afortunado. Todo se tornó espeso, gélido y sombrío; el engranaje de la rueda del tiempo se destrozó en aquel amargo amanecer. El mundo carece, ya, de magia cuando se pierde o extravía el amor.

Hace 27 años enmudeció tu futuro, se nubló el presente y se canceló el porvenir, como señaló Jorge Luis Borges, en su poema 1964: “Ya no es mágico el mundo. Te han dejado... Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías... Hoy sólo tienes la fiel memoria y los desiertos días”.

Agregó: “Nadie pierde (repites vanamente) sino lo que no tiene y no ha tenido nunca, pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido... Ya no seré feliz. Tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo; un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta”.

Borges, finalizó: “La dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada; lo que era todo tiene que ser nada. Sólo que me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al Sur, a cierta puerta, a cierta esquina”.

¿Remonto la tristeza?