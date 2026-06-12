El Gramsci clásico

El verdadero pensamiento del filósofo italiano Antonio Gramsci ha sido manipulado y utilizado como fundamento de ciertas posiciones políticas, supuestamente de izquierda.

Hace unos días me encontré con el texto El Gramsci de todos, de Ramón Vargas-Machuca Ortega (El País, 27.02.17), un texto que sitúa muy bien el aporte del italiano Antonio Gramsci (1891-1937) como el intelectual que es. Sin lugar a dudas, un clásico al que tenemos que acercarnos y leer de manera directa y a través de sus intérpretes.

En el marco de las entreguerras “acomete un análisis propio, agudo, de la sociedad y el Estado en Occidente. Ha comprendido como pocos el calado del fascismo y la derrota de la revolución en Europa”.

El autor dice que “en el pensamiento de Gramsci asoman de manera intermitente tensiones entre el liberalismo y la estrategia leninista, aprecio a sus maestros liberales y lealtad al socialismo marxista, entre inspiración originaria de la ilustración y el sesgo autoritario del movimiento comunista internacional. Su obra representa el último intento de reconciliación del marxismo como pensamiento práctico; un intento original, penetrante, ambiguo y a la postre no consumado”.

En el caso de Gramsci, “tras su muerte se multiplica el conocimiento de su honestidad intelectual, lucidez e integridad moral. Sin embargo, tanta admiración iba a convertirse en un obstáculo para descubrir al Gramsci de Gramsci”, y esto ha hecho difícil acercarse a su verdadero pensamiento, que ha sido manipulado y utilizado como fundamento de ciertas posiciones políticas, supuestamente de izquierda.