El gringo culichi

Al recibir el Premio Sinaloa de las Artes 2025, de manos de la titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, en representación del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, el maestro Gordon Campbell agradeció la generosidad de los sinaloenses al aceptarlo como “un gringo culichi y pata salada”.

Ante un Centro Sinaloa de las Artes Centenario lleno, Félix Niebla agradeció la generosidad de Gordon y reconoció su amor por Sinaloa y por la música, al hacer del estado su morada y luchar por formar escuelas y amigos.

Subrayó que en el libro conmemorativo del 50 aniversario del ISIC, se valora su trabajo y se muestra la grandiosa historia realizada durante 16 años al frente de la OSSLA. “Nada fue igual, desde entonces”, rubricó al añadir que no se limitó a llevar su batuta a los escenarios y conciertos clásicos, sino que se dedicó a formar músicos y públicos, logrando plantar bien la semilla de la música clásica en los surcos sinaloenses.

El director del ISIC, Juan Salvador Avilés Ochoa, destacó este merecido reconocimiento a Gordon, por provocar el movimiento creador de la OSLA y OSSLA, que se convirtió en parteaguas para la fortaleza artística de Sinaloa.

Resaltó que la música es una de las asignaturas con mayor cobertura en las escuelas de formación del ISIC. Indicó que cuando asumió el Gobernador Rubén Rocha la titularidad del estado, había 10 agrupaciones musicales, mientras que actualmente son 25, resaltando más orquestas infantiles y juveniles, además de un gran número de coros infantiles y juveniles, lo que posiciona a Sinaloa como uno de los estados con mayor producción y trabajo operístico.

El actual director artístico, Alexandre Da Costa, y un cuarteto de la OSSLA, interpretaron la Chacona de Vitali.

