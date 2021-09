El grito de NO Independencia

¿Se cayó el vaso o lo tiraste?

Ignacio: Recursos Humanos no me pasa los candidatos correctos.

Ignacio vivía su “día de la NO Independencia”.

La conversación con Ignacio continuó, pero se tuvo que convertir en terapia, ya que no estábamos llegando a ningún lado. Le explicaba que las ventas no iban bien por la salida de ese cliente, que requeríamos mayor velocidad de implementación, y que, sin esos nuevos vendedores, no iba a llegar a su meta anual. ¿A quién hará responsable la Dirección General de no llegar a la meta? Obviamente a él. No al de Recursos Humanos, ni al de Producción.

Con la certidumbre de que, mediante esa actitud de encontrar culpables a su alrededor, fracasaría en esta Empresa, en la que sigue, y en la siguiente a ésa, le mencioné: “Si algo impide tu meta, se convierte en tu problema”. Si no reprogramas tu mapa mental, tendrás que dejar el área comercial. Ésta se mide con resultados.

¿Qué pudo haber hecho Ignacio para acelerar la

contratación?

Pedir a RH mayor enfoque en su plaza, solicitar reporte diario de avances, trabajar con ellos para redefinir el perfil, redefinir sus propios criterios para filtro, solicitar recomendaciones al resto de la fuerza de venta, utilizar sus propias redes sociales para reclutar, contratar una (o varias) agencia(s) de head hunting adicional al esfuerzo interno, etc.

¿Y para evitar la salida del cliente?

Mantenerlos informados de los cambios en producto por venir, no esperar las llamadas de quejas sino anticiparse a éstas, ofrecer garantías extras contra fallas, administrar las expectativas de los clientes, etc. Y por el lado interno, pedir fechas de liberación de modificaciones para dar prioridad a los productos de este cliente, solicitar a producción planear mejoras parciales, “outsourcear” algunas partes (¿o todo el producto?), etc.

Y tú, ¿cómo andas en dependencia?

¿Estás pasado de peso porque tu pareja compra comida chatarra?

¿No haces ejercicio porque en el trabajo te cansan mucho?

¿El fin de semana no estás contento porque tu jefe te regañó el viernes?

¿No has puesto tu negocio porque los gastos no te permiten ahorrar?

¡Viva la independencia!

¡Viva no culpar a los demás de nuestros problemas!

¡Viva el compromiso con nuestras metas!

¡Viva tú!