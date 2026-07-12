El hambre no espera; la innovación tampoco

Daniel Tapia Sánchez

El pasado mes de junio, el Banco de Alimentos del Condado de Montgomery, en Texas, anunció algo que debería hacernos reflexionar de este lado de la frontera: fue seleccionado como una de las nueve organizaciones anfitrionas de Claude Corps, un programa nacional de Anthropic, la empresa detrás de la inteligencia artificial Claude, que, con una inversión inicial de 150 millones de dólares, formará a mil becarios y los integrará de tiempo completo en organizaciones sin fines de lucro durante un año. El becario asignado a ese banco de alimentos trabajará en algo muy concreto: que las familias que hoy padecen hambre reciban comida más rápido y mejor.

“El hambre no espera, y la innovación tampoco puede esperar”, dijo Scott Burns, presidente del banco texano. La frase merece detenerse en ella, porque encierra una verdad incómoda para el sector social mexicano: solemos pensar que la tecnología de punta es un lujo de empresas y gobiernos, algo ajeno a quienes trabajamos con recursos escasos y urgencias humanas. La historia de Montgomery demuestra lo contrario. Precisamente porque los recursos son escasos y las urgencias son humanas, ninguna organización puede darse el lujo de operar por debajo de su potencial.

En México, los bancos de alimentos, las asociaciones civiles y las instituciones de asistencia privada en Sinaloa y en todo el país, libramos todos los días una batalla desigual: la necesidad crece más rápido que los donativos, los equipos operativos son pequeños y el tiempo nunca alcanza. Y es justamente ahí donde la inteligencia artificial deja de ser una moda tecnológica y se convierte en una cuestión de responsabilidad. Porque cada hora que un coordinador dedica a tareas repetitivas es una hora que no dedica a una familia. Cada decisión tomada a ciegas, sin aprovechar los datos que la propia organización genera, es comida que pudo llegar y no llegó. Cada peso mal asignado es un peso que un donante confió y que rindió menos de lo que pudo rendir.

Los beneficios de esta tecnología para el sector social son profundos. Multiplica la capacidad de equipos pequeños sin multiplicar sus costos. Convierte los datos dormidos en decisiones más rápidas y mejor fundamentadas. Permite anticipar la demanda en lugar de solo reaccionar a ella. Fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, que son la moneda con la que las organizaciones civiles compran la confianza de sus donantes. Libera a las personas de lo mecánico para devolverlas a lo esencial: el trato humano, la escucha, la dignidad de quien recibe ayuda. Y hay un beneficio menos visible pero igual de importante: las organizaciones que se muestran a la vanguardia atraen mejor talento, mejores aliados y mejores financiamientos, porque proyectan algo que todo donante busca: seriedad y visión de futuro.Hay quien dirá que esto es cosa de organizaciones grandes, con presupuestos texanos. Es al revés. La inteligencia artificial es quizá la primera revolución tecnológica cuya puerta de entrada no exige grandes inversiones ni departamentos de sistemas; exige, sobre todo, disposición a aprender. Por eso el verdadero riesgo para el sector social mexicano no es adoptar esta tecnología mal, sino no adoptarla: quedarse viendo, desde la banca, cómo se abre una brecha entre las organizaciones que multiplican su impacto y las que siguen haciendo lo mismo de siempre con menos recursos cada vez.

También hay quien desconfía, y hace bien en hacer preguntas. Ninguna tecnología sustituye el criterio, la ética ni la vocación de servicio. Pero la desconfianza informada es muy distinta a la indiferencia. La primera examina, pregunta, prueba y decide; la segunda simplemente se queda atrás. Las instituciones de asistencia privada de Sinaloa y las asociaciones civiles de todo México han demostrado por décadas una creatividad admirable para hacer mucho con poco. Esa misma creatividad es la que hoy deben voltear hacia la inteligencia artificial, no por seguir una moda, sino por coherencia con su propia misión: si existimos para servir más y mejor, estamos obligados a usar toda herramienta que nos permita servir más y mejor.

En Texas ya entendieron que la lucha contra el hambre también se pelea con datos, con anticipación y con inteligencia artificial y humana. Una empresa de tecnología decidió invertir 150 millones de dólares en el sector social porque reconoce lo que nosotros a veces olvidamos: que las organizaciones civiles son infraestructura esencial de cualquier comunidad, y que merecen las mejores herramientas de su tiempo.

Pero también necesitamos elevar la conversación sobre inteligencia artificial. Hoy es común escuchar que una organización “ya usa IA” porque redacta correos con ChatGPT, genera imágenes para redes sociales o le hace preguntas para resolver dudas. Es un buen comienzo, pero está muy lejos de representar una verdadera transformación. La inteligencia artificial no alcanzará su mayor valor por escribir mejores textos o crear publicaciones más atractivas, sino por ayudarnos a resolver problemas complejos de nuestras organizaciones.

Hoy cualquier institución, incluso con recursos limitados, puede aprender a utilizar herramientas como Claude Code, Codex y otras plataformas de desarrollo asistido por inteligencia artificial para crear aplicaciones, construir dashboards, desarrollar CRM, automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de información, detectar riesgos operativos o diseñar soluciones hechas a la medida de sus necesidades. Lo que hace apenas unos años requería equipos completos de desarrolladores y presupuestos millonarios, hoy comienza a estar al alcance de cualquier organización con disposición para aprender.

El desafío para los directivos del sector social ya no es únicamente aprender a escribir mejores prompts. Es aprender a rediseñar procesos, construir tecnología propia y utilizar la inteligencia artificial para multiplicar el impacto de sus organizaciones. Quien limite estas herramientas a generar contenido estará aprovechando apenas una pequeña parte de su potencial. Quien las incorpore para automatizar, analizar, diseñar y tomar mejores decisiones dará un salto de productividad que difícilmente podrá ser alcanzado por quienes permanezcan inmóviles.

La inteligencia artificial está dejando de ser un simple asistente para convertirse en un verdadero socio estratégico. Mientras algunas organizaciones siguen preguntándole cosas, otras ya están construyendo con ella las herramientas que definirán su futuro. La pregunta para los bancos de alimentos y las organizaciones de México no es si la inteligencia artificial llegará al sector social. Ya llegó. La verdadera pregunta es si vamos a utilizarla para hacer más de lo mismo o para reinventar la forma en que servimos a quienes más nos necesitan. Porque el hambre, ya lo dijeron, no espera. Y la innovación tampoco.