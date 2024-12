El 2024 no solo ha sido el año que más personas hemos beneficiado, es el año que al igual que el primer año de pandemia, ha representado más retos para nuestro equipo e institución. Enfrentamos una dura situación por la lamentable ocupación irregular de nuestro terreno, aquel que por años añoramos tener.

Hace algunos días que lanzamos en rueda de prensa la campaña “Vamos por Culiacán”, colecta en beneficio de músicos, meseros, eventistas y demás personas relacionadas con la industria del entretenimiento, las cuales están siendo muy afectadas por los hechos que acontecen en la ciudad.

En nuestros planes, teníamos la meta de entregar los primeros apoyos alimentarios en las primeras semanas de enero, esto dado a que se venían las vacaciones y veíamos que podría resultar hasta cierto punto complejo la de recibir donaciones económicas o en especie para ayudar a todas las familias.

Sin embargo, algo que no podemos dejar pasar es que, muchas personas solidarias en el estado comparten nuestra misma filosofía, el hambre no se va de vacaciones, la necesidad no descansa ni tampoco espera.

Este sábado 28 de diciembre, en las instalaciones del Banco de Alimentos en el mercado de abastos, en presencia de varios medios de comunicación, pudimos hacer la entrega de casi 500 paquetes alimentarios, a músicos, adultos mayores, eventistas y meseros.

En dicha entrega pudimos constatar la gran necesidad y precaria situación por la cual están pasando dichas familias, el que la sociedad confíe en el Banco de Alimentos nos hace sentir enormemente orgullosos como institución, el apoyo que estamos recibiendo por parte de la ciudadanía en todo el país, que dicho sea de paso, esta colecta ha tenido donaciones de muchas personas de otros estados que preocupados y solidarios con dichas familias, han aportado su granito de arena.

A esta colecta también se sumaron nuestros aliados agrícolas, quienes como cada año donan a nuestra organización varias toneladas de sus productos, lo cual enriquece nuestros paquetes alimentarios con más y mejor alimento.

Nuestro agradecimiento para todos los aliados agrícolas, empresas, escuelas, voluntarios, colaboradores y consejeros, que han hecho de este 2024 el año con mayor atención alimentaria de nuestra historia.

Más de 160 mil beneficiarios atendidos en 8 municipios de Sinaloa, más de 3,500 toneladas de alimento entregado a familias de colonias, comunidades, refugios, comedores, asilos y diversas instituciones.

Desde algunos meses que la situación de seguridad del estado se ha complicado, se triplicó la demanda de nuestra organización y hemos estado, inclusive poniendo en riesgo la integridad de nuestro equipo, ayudando a quienes más lo necesitan.

Estamos seguros de que el 2025 será un gran año, con muchos retos también pero con la confianza que no nos dejarán solos en este caminar, que saldremos adelante con todos los retos que en este momento estamos enfrentando. Así sea...